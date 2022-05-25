ЗС РФ, як і раніше, планують окупацію Одеси, — ОК "Південь" (відео)
Ракетні кораблі ЗС РФ залишаються на північному заході Чорного моря, а в Криму з'явилися нові дивізіони ППО. Тому висока загроза зберігається не лише в південній, а й у всій Україні.
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У середу, 25 травня, голова пресслужби оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Одеса залишається однією з головних цілей ворога. Про це вона повідомила під час пресконференції.
"Одеса залишається у пріоритетах ворога для захоплення, у пріоритетах для окупації, але вона також у пріоритетах для мирного життя самих одеситів", — заявила чиновниця.
За її словами, зараз відбувається посилення корабельних угруповань російським ВМС. Вони зміцнюються, перевозять вантажі, облаштовують позиції, зокрема, на острові Зміїний.
На території Криму розгортаються додаткові дивізіони ППО для більшого захисту російських кораблів.
Гуменюк пояснила, що кораблі ЗС РФ, укомплектовані ракетами, залишаються в акваторії північно-західної частини Чорного моря, це означає, що загроза, як і раніше, висока — і не лише на південній, а й на всій території України.
За її словами, оперативне командування "Південь" фіксувало запуски ракет із моря, які надалі летіли в різні області країни.
Водночас Гуменюк наголошує, що силам оборони півдня вдається стримувати ворога на миколаївському та херсонському напрямках.
"Сухопутний сценарій у нас під контролем, — пояснила прессекретарка. — Морський сценарій ми відстежуємо та готуємо певні моменти для ворогів". Також ЗСУ враховують і можливий повітряний напад, але зараз очікують відповідне озброєння, яке дозволило б захистити небо з більшою ефективністю.
Раніше Фокус повідомляв, що Литва запропонувала створити коаліцію для розблокування українських портів. У проєкті можуть брати участь британські військові, але знадобиться розмінувати території та зброю для берегової охорони.