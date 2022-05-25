ЗС РФ, як і раніше, планують окупацію Одеси, — ОК "Південь" (відео)

Ракетні кораблі ЗС РФ залишаються на північному заході Чорного моря, а в Криму з'явилися нові дивізіони ППО. Тому висока загроза зберігається не лише в південній, а й у всій Україні.

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У середу, 25 травня, голова пресслужби оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що Одеса залишається однією з головних цілей ворога. Про це вона повідомила під час пресконференції.

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"Одеса залишається у пріоритетах ворога для захоплення, у пріоритетах для окупації, але вона також у пріоритетах для мирного життя самих одеситів", — заявила чиновниця.

За її словами, зараз відбувається посилення корабельних угруповань російським ВМС. Вони зміцнюються, перевозять вантажі, облаштовують позиції, зокрема, на острові Зміїний.

[ + – ] Прессекретарка оперативного командування "Південь" — про можливу окупацію Одеси (див. з 5:00)

На території Криму розгортаються додаткові дивізіони ППО для більшого захисту російських кораблів.

Гуменюк пояснила, що кораблі ЗС РФ, укомплектовані ракетами, залишаються в акваторії північно-західної частини Чорного моря, це означає, що загроза, як і раніше, висока — і не лише на південній, а й на всій території України.

За її словами, оперативне командування "Південь" фіксувало запуски ракет із моря, які надалі летіли в різні області країни.

Водночас Гуменюк наголошує, що силам оборони півдня вдається стримувати ворога на миколаївському та херсонському напрямках.

"Сухопутний сценарій у нас під контролем, — пояснила прессекретарка. — Морський сценарій ми відстежуємо та готуємо певні моменти для ворогів". Також ЗСУ враховують і можливий повітряний напад, але зараз очікують відповідне озброєння, яке дозволило б захистити небо з більшою ефективністю.

Раніше Фокус повідомляв, що Литва запропонувала створити коаліцію для розблокування українських портів. У проєкті можуть брати участь британські військові, але знадобиться розмінувати території та зброю для берегової охорони.