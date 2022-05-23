"Часу дуже мало": Литва пропонує створити коаліцію для розблокування українських портів

До ініціативи можуть приєднатись британські військові, але для цього потрібно розмінувати території та отримати Україні озброєння для захисту берега.

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Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс пропонує створити військово-морську коаліцію для зняття російської блокади з українських портів у Чорноморському регіоні. Про це повідомляє The Guardian.

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Незабаром буде час для збирання нового врожаю, який раніше постачали через порт в Одесі. Наразі він заблокований. Для його деблокади Ландсберґіс пропонує створити військово-морську коаліцію без егіди НАТО для супроводу кораблів із зерном. Супроводжуючі кораблі повинні забезпечити безпечний прохід повз російські військові кораблі.

Він також додав, що до операції висловила бажання приєднатися Великобританія. Їхні військово-морські сили могли б приєднатися до супроводу, якщо вдасться вирішити практичні питання:

розмінування територій

передача Україні зброї великої дальності для захисту берега від атаки російських військ

"Це буде невійськова гуманітарна місія, і її не можна порівнювати з безпольотною зоною. У цьому починанні використовуватимуться військові кораблі та літаки, або й те, й інше, щоб гарантувати, що постачання зерна може безпечно залишити Одесу і дістатися до Босфору без втручання Росії", — резюмував Ландсберґіс.

Нагадаємо, Данія погодилася передати Україні протикорабельні ракети Harpoon для захисту берегової лінії. Їхня дальність стрільби перевищує 300 км.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк направить понад 30 млрд. доларів на боротьбу з продовольчою кризою у світі через російське вторгнення.