Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon: що про них відомо (фото)

Як заявив глава Пентагону Ллойд Остін, ракети передадуть для захисту українського узбережжя. Їхня максимальна дальність стрілянини становить 315 км.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Глава Міністерства оборони США Ллойд Остін заявив, що Данія передасть Україні пускову установку та протикорабельні ракети Harpoon. Про це стало відомо із брифінгу міністра.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Воєнний фокус" в Facebook Підписатись

Під час виступу глава оборонного відомства лаконічно повідомив, що Данія передасть Збройним силам ракети Harpoon.

"Данія надасть пускову установку та ракети Harpoon для захисту узбережжя України", — анонсував постачання Остін.

Важливо

Високоточні (та не дуже) ракети: чим Росія бомбить Україну

Як передає Defense Express, Данія була єдиною країною з комплексом Harpoon Coastal Defense System (HCDS), що запускає ракети з берега. Він перебував на озброєнні країни з 90-х по 2003 рік. Проте його технічний стан зараз залишається під питанням. Відкритої інформації нема.

[ + – ] Пускова установка Harpoon Coastal Defense System

Що відомо про ракету Harpoon

Harpoon — це американська і одна з найпоширеніших ракет у світі. Знаходиться у серійному виробництві з 1975 року. За час експлуатації отримала безліч модернізацій та модифікацій. Її можна запускати з надводних кораблів, підводних човнів, з берегових комплексів чи з повітря. Основні характеристики ракети:

довжина — 3,8 м або 4,6 м, залежно від модифікації

максимальна дальність — 140-315 км, залежно від варіанту та модифікації

швидкість — 864 км/год

маса бойової частини — 225 або 235 кг

Озброєння вже випробуване практично, Сполучені Штати неодноразово застосовували "Гарпун" проти іранських цілей. Наприклад, 18 квітня 1988 року вони потопили іранський фрегат "Саханд".

Нагадаємо, 19 травня стало відомо, що Україна може отримати ракети NSM та Гарпун для деблокади моря.

Раніше Фокус повідомляв, що Італія поставить в Україну 155-мм гаубиці FH70, які вважаються застарілими, але все ж таки досить ефективними системами.