Кінець світу вже стався: скандинавський міф про Велику Зиму заснований на реальній події

Учені знайшли докази кліматичної катастрофи, яка могла стати підґрунтям для скандинавського міфу про кінець світу, дослідивши дубові кільця стародавніх дерев.

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Сказання про Раґнарьок, кульмінаційну подію скандинавської міфології, змальовує катастрофічний кінець світу — битву, яка ознаменує падіння богів і перекроїть буття. Науковці, давно зачаровані цим міфом, досліджують не лише його міфічне значення, але й можливі реальне підґрунтя. Нещодавно дослідники припустили, що ця апокаліптична подія насправді відсилає до історичної кліматичної катастрофи, яка вплинула на Північну Європу, пише IFLScience.

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Скандинавська легенда описує жорстокий період під назвою "Велика Зима" або "Фімбулвінтер" — нещадну трирічну зиму, яка означала прихід кінця світу. У цей час сніг увесь час вкриватиме землю, температура різко знизиться, а голод і страждання поширяться по всій землі.

Відчай, що зрештою виникне, розпалить війни між людьми, створюючи підґрунтя для кінця світу. Хоча Фімбулвінтер часто інтерпретують як символічний наративний прийом, що виділяє злет і падіння людської цивілізації, силу природи та скандинавський цикл руйнування і відродження, існує гіпотеза, що вона має реальну історичну паралель.

Близько 536 року н. е. серія вивержень вулканів у Північній півкулі призвела до того, що багато істориків вважають найтемнішим періодом в історії людства. Ці виверження накрили небо пеленою попелу і сірки, створивши "вулканічну зиму", яка тривала ціле десятиліття.

Ця екологічна катастрофа охолодила планету, спричинивши несезонні снігопади в Китаї, посуху в Перу та різке падіння температури в Європі, де середня температура опустилася на 2,5°C. В Єгипті незабаром з'явилася бубонна чума.

Нові знахідки з Національного музею Данії вказують на те, що ця вулканічна зима серйозно вплинула на Данію, можливо, надихнувши на створення міфу про Фімбулвінтер.

Мортен Фішер Мортенсен, старший науковий співробітник музею, зауважив: "Багато хто здогадувався про це, але тепер ми вперше можемо продемонструвати, що, можливо, найбільша кліматична катастрофа в історії людства вплинула на Данію — катастрофічно".

Аналіз дубових кілець дозволяє припустити, що дерева в Данії влітку між 536 і 542 роками н. е. росли погано або взагалі не росли Фото: The National Museum of Denmark

Команда Мортенсена дослідила ростові кільця понад 100 дубів, датованих шостим століттям, і виявила затримку або відсутність росту, особливо в 539-541 роках. Цей застій у рості дерев, що віддзеркалюється у низькій врожайності, малює похмуру картину для суспільства, залежного від сільського господарства.

Дослідження виявило ознаки спустошення сільськогосподарських угідь, різкого скорочення виробництва зерна та розширення лісів, які поглинули покинуті поля.

Мортенсен додав: "Дослідники вважають, що в Норвегії та Швеції загинуло до половини населення, і цілком ймовірно, що те ж саме сталося і в Данії. У мене мурашки по шкірі, коли я бачу ці маленькі, вузькі річні кільця, тому що я знаю, скільки горя, смертей і нещасть вони уособлюють".

Археологічні відкриття узгоджуються з цими висновками, оскільки кілька великих скарбів золота, знайдених у цей час, такі як Вінделевський і Брохольмський скарби, схоже, принесли у жертву в надії, що це поверне Сонце.

Аналіз культур, вирощених у наступні роки, дозволяє припустити, що ті, хто пережив суворі зими, урізноманітнили сільське господарство. Одна з таких змін — вирощування жита, оскільки воно ставало все поширенішим у наступні століття, можливо, тому, що воно менш вибагливе до тепла за інші зернові культури. Жито фактично стало страховкою від майбутніх труднощів.

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"Можна припустити, що житній хліб походить саме з цього періоду, адже історично жито використовувало для випікання хліба. Це цікава думка, якщо наша любов до житнього хліба народилася через кліматичну кризу", — сказав Мортенсен.

Хоча ці знахідки не підтверджують, що Фімбулвінтер — історична подія, вони надають переконливі паралелі. На думку Мортенсена, стародавні міфи дійсно можуть відображати відлуння реальних історичних подій, а Велика Зима має коріння в давно забутій кліматичній кризі.

Цей незвичайний зв'язок між скандинавською легендою та науковими доказами продовжує інтригувати дослідників, припускаючи, що міфологія іноді може зберігати проблиски минулої боротьби людства.

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