Конец света уже случился: скандинавский миф о Великой Зиме основан на реальном событии

Ученые нашли доказательства климатической катастрофы, которая могла стать основой для скандинавского мифа о конце света, исследовав дубовые кольца древних деревьев.

Related video

Сказание о Рагнареке, кульминационном событии скандинавской мифологии, изображает катастрофический конец света — битву, которая ознаменует падение богов и перекроит бытие. Ученые, давно очарованные этим мифом, исследуют не только его мифическое значение, но и возможную реальную подоплеку. Недавно исследователи предположили, что это апокалиптическое событие на самом деле отсылает к исторической климатической катастрофе, которая повлияла на Северную Европу, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Скандинавская легенда описывает жестокий период под названием "Великая Зима" или "Фимбульветр" — беспощадную трехлетнюю зиму, которая означала приход конца света. В это время снег все время будет покрывать землю, температура резко снизится, а голод и страдания распространятся по всей земле.

Отчаяние, которое в конце концов возникнет, разожжет войны между людьми, создавая почву для конца света. Хотя Фимбульветр часто интерпретируют как символический нарративный прием, выделяющий взлет и падение человеческой цивилизации, силу природы и скандинавский цикл разрушения и возрождения, существует гипотеза, что она имеет реальную историческую параллель.

Около 536 года н. э. серия извержений вулканов в Северном полушарии привела к тому, что многие историки считают самым темным периодом в истории человечества. Эти извержения накрыли небо пеленой пепла и серы, создав "вулканическую зиму", которая длилась целое десятилетие.

Эта экологическая катастрофа охладила планету, вызвав несезонные снегопады в Китае, засуху в Перу и резкое падение температуры в Европе, где средняя температура опустилась на 2,5°C. В Египте вскоре появилась бубонная чума.

Новые находки из Национального музея Дании указывают на то, что эта вулканическая зима серьезно повлияла на Данию, возможно, вдохновив на создание мифа о Фимбульветре.

Мортен Фишер Мортенсен, старший научный сотрудник музея, заметил: "Многие догадывались об этом, но теперь мы впервые можем продемонстрировать, что, возможно, самая большая климатическая катастрофа в истории человечества повлияла на Данию — катастрофически".

Анализ дубовых колец позволяет предположить, что деревья в Дании летом между 536 и 542 годами н. э. росли плохо или вообще не росли. Фото: The National Museum of Denmark

Команда Мортенсена исследовала ростовые кольца более 100 дубов, датированных шестым веком, и обнаружила задержку или отсутствие роста, особенно в 539-541 годах. Этот застой в росте деревьев, отражающийся в низкой урожайности, рисует мрачную картину для общества, зависимого от сельского хозяйства.

Исследование выявило признаки опустошения сельскохозяйственных угодий, резкого сокращения производства зерна и расширения лесов, которые поглотили заброшенные поля.

Мортенсен добавил: "Исследователи считают, что в Норвегии и Швеции погибло до половины населения, и вполне вероятно, что то же самое произошло и в Дании. У меня мурашки по коже, когда я вижу эти маленькие, узкие годовые кольца, потому что я знаю, сколько горя, смертей и несчастий они олицетворяют".

Археологические открытия согласуются с этими выводами, поскольку несколько крупных сокровищ золота, найденных в это время, таких как Винделевское и Брохольмское сокровища, похоже, были принесены в жертву в надежде, что это вернет Солнце.

Анализ культур, выращенных в последующие годы, позволяет предположить, что те, кто пережил суровые зимы, разнообразили сельское хозяйство. Одно из таких изменений — выращивание ржи, поскольку она становилась все более распространенной в последующие века, возможно, потому, что она менее требовательна к теплу, чем другие зерновые культуры. Рожь фактически стала страховкой от будущих трудностей.

Важно

Будут стоять дольше современных сооружений: почему древние города мая до сих пор существуют

"Можно предположить, что ржаной хлеб происходит именно из этого периода, ведь исторически рожь использовали для выпечки хлеба. Это интересная мысль, если наша любовь к ржаному хлебу родилась из-за климатического кризиса", — сказал Мортенсен.

Хотя эти находки не подтверждают, что Фимбульветр — историческое событие, они предоставляют убедительные параллели. По мнению Мортенсена, древние мифы действительно могут отражать отголоски реальных исторических событий, а Великая Зима имеет корни в давно забытом климатическом кризисе.

Эта необычная связь между скандинавской легендой и научными доказательствами продолжает интриговать исследователей, предполагая, что мифология иногда может хранить проблески прошлой борьбы человечества.

Ранее Фокус писал о раскопках в Дзибанче, Мексика. Во время исследования археологи нашли важные фрески времен династии Каан.

Также мы рассказывали о семи доспехах, слава которых прогремела на весь мир.