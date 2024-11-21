Опубліковано нові портрети короля Данії Фредеріка Х та королеви Мері (фото)

Король Фредерік Х почав правити в січні 2024 року. Його мати, королева Маргрете ІІ, сама зреклася престолу на користь сина.

Опубліковано нові портрети короля Данії Фредеріка Х та його дружини, королеви Мері. Знімки зʼявилися на офіційному акаунті монаршої родини в Instagram.

"Сьогодні виходять нові офіційні цивільні портрети Їх Величностей короля і королеви", — зазначила пресслужба подружжя.

Нові портрети Фредеріка Х і його дружини зроблені фотографом Стіном Евальдом у палаці Фредеріка VIII в Амалієнборзі. Відтепер портрети використовуватиме Королівський дім для офіційних подорожей, візитів та особливих подій.

На фото дружина суверена постала в білій сукні. Тим часом Фредерік Х позував у діловому костюмі зі світлою сорочкою та краваткою.

Король Фредерік Х та королева Мері

У квітні 2024 було опубліковано офіційний гала-портрет королівського подружжя. Він наразі розсилається, серед іншого, посольствам та консульствам Данії за кордоном, державним установам та обраним судам Данії.

Фредерік Х став монархом Данії 14 січня 2024 року після того, як його мама королева Маргрете ІІ зреклася престолу після понад пів століття правління.

Зазначимо, що данський монарх та його кохана-австралійка одружилися 14 травня 2004 року в Копенгагенському соборі, а королева Мері тоді вибрала сукню від данського дизайнера Уффера Франка та фату, яку раніше використовувала кронпринцеса Швеції Маргарет у 1905 році.

Нагадаємо, королева Мері підігріла чутки про проблеми у шлюбі з Фредеріком.

Також Фокус писав про прикраси королеви Мері, які вона одягла для першого офіційного портрету.