Опубликованы новые портреты короля Дании Фредерика Х и королевы Мэри (фото)

Король Фредерик Х начал править в январе 2024 года. Его мать, королева Маргрете II, сама отреклась от престола в пользу сына.

Опубликованы новые портреты короля Дании Фредерика Х и его жены, королевы Мэри. Снимки появились на официальном аккаунте монаршей семьи в Instagram.

"Сегодня выходят новые официальные гражданские портреты Их Величеств короля и королевы", — отметила пресс-служба супругов.

Новые портреты Фредерика Х и его жены сделаны фотографом Стином Эвальдом во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге. Отныне портреты будет использовать Королевский дом для официальных путешествий, визитов и особых событий.

На фото супруга суверена предстала в белом платье. Тем временем Фредерик Х позировал в деловом костюме со светлой рубашкой и галстуком.

Король Фредерик Х и королева Мэри

В апреле 2024 года был опубликован официальный гала-портрет королевской четы. Он сейчас рассылается, среди прочего, посольствам и консульствам Дании за рубежом, государственным учреждениям и избранным судам Дании.

Фредерик Х стал монархом Дании 14 января 2024 года после того, как его мама королева Маргрете II отреклась от престола после более полувека правления.

Отметим, что датский монарх и его возлюбленная-австралийка поженились 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе, а королева Мэри тогда выбрала платье от датского дизайнера Уффера Франка и фату, которую ранее использовала кронпринцесса Швеции Маргарет в 1905 году.

Напомним, королева Мэри подогрела слухи о проблемах в браке с Фредериком.

Также Фокус писал об украшениях королевы Мэри, которые она надела для первого официального портрета.