Королева Дании подогрела слухи о крупной ссоре с мужем

В последнее время королева все чаще появляется одна на публичных мероприятиях. Отношения с мужем она никак не комментирует.

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Ровно через месяц, 14 мая, король Дании Фредерик и его жена, королева Мэри, отметят 20-ую годовщину свадьбы. Однако в последнее время супруги избегают совместных появлений на публике после того, как в ноябре прошлого года монарх спровоцировал слухи о романе с мексиканской светской львицей Женевьевой Казановой, пишет Daily Mail.

За последние 10 дней королева Мэри четыре раза присутствовала на различных мероприятиях в гордом одиночестве. Ее супруга рядом не было.

Так, 3 апреля мать четверых детей посетила 75-летие создания Ополчения в Музее свободы в Копенгагене. Она является почетным майором датского ополчения, в то время как ее муж ранее служил в военно-морских и военно-воздушных силах своей страны. К Мэри присоединился генерал-майор Йенс Хеннинг Гарли, глава Ополчения, чтобы осмотреть парад перед церемонией.

В Музее свободы королева была без мужа Фото: Getty

Четыре дня спустя Ее Величество побывала на открытии оленьего парка в Наэруме. Она представила монограмму своего мужа на одних из красных ворот, прежде чем выпустить двух оленей в парк.

Ее Величество Мэри на открытии оленьего парка Фото: Getty

9 апреля королева Мария стала гостьей благотворительной конференции в Копенгагене. На праздновании 20-летия The Specialists, организации, которая помогает аутистам и нейроотличным людям трудоустроиться, в Национальном музее Дании выглядела очень элегантно в ярком синем костюме и черных туфлях на высоких каблуках.

Королева Мэри на благотворительной конференции в Копенгагене Фото: Getty

Единственный раз за это время, когда чета вместе исполняла королевские обязанности, стали встречи во дворце Амалиенборг в Копенгагене. Пока король Фредерик приветствовал во дворце послов Гвинейской Республики, Армении и Словакии, Мария встретилась с представителями Датского фонда психического здоровья.

Чтобы немного успокоить общественность относительно их семьи, король и королева в конце прошлой недели вместе отправились на горнолыжный курорт в Швейцарии. Однако это не помогло: пара, занявшая датский трон в январе, выглядела очень холодно друг с другом на фоне пейзажей Вербье.

Мэри держится с достоинством после того, как в СМИ попали фото, где ее муж и бывшая невестка герцогини Альбы прогуливались по Мадриду, прежде чем отправиться по домам, переодеться и снова пойти в ресторан. Снимки вызвали скандал, и Женевьеве пришлось оправдываться. Она опровергла любые романтические отношения с королевской особой.

Фото Фредерика и Женевьевы Казановы вызвали скандал

Фредерик и Мэри встретились в пабе Slip Inn в Сиднее в 2000 году, когда принц отправился в Австралию, чтобы поддержать сборную Дании по парусному спорту на Олимпийских играх. В своих мемуарах "Слово короля" Фредерик рассказал, что его жена, которую он называет "женщиной своего времени", не боится бросить ему вызов.

"Как упоминалось ранее, мой отец был очень патриархальным человеком и пытался передать этот образец своим двум сыновьям. Однако здесь я многому научился у жены, которая время от времени напоминает мне, что, конечно, я не всегда прав, и что моим словам не верят автоматически только потому, что я мужчина в доме", – писал он.

Король добавил, что Мэри – его "партнерша и ведомая женщина", с которой у него "супер-динамичность".

Он также опроверг слухи об изменах:

"Я люблю брак, свою жену, наших детей и всю счастливую основу, возникающую у людей, которым удается оставаться вместе и упорствовать. Мы с Мэри — дети нашего времени".

Ранее Фокус писал, что королева Мэри вышла на публику после длительного перерыва.