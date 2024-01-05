Будущие король и королева: как кронпринцесса Мэри познакомилась с Фредериком

14 января 2024 года королева Дании Маргрете II отречется от престола. Править станут ее старший сын Фредерик с женой Мэри.

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Принцесса Мэри вскоре станет королевой Дании. Daily Mail вспоминает, как монаршая персона познакомилась со своим супругом, кронпринцем Фредериком.

Ранее сообщалось, что 51-летняя принцесса, родившаяся в Австралии, работала менеджером по маркетингу в рекламной компании, когда она впервые встретила сына королевы Дании Маргрете II в переполненном городском пабе в начале 2000-х.

Женщина даже не подозревала, что европейский турист, с которым она общалась несколько часов, на самом деле был наследником престола.

Но в новом интервью Эмбер Петти, которая была подружкой невесты на их свадьбе в 2004 году, рассказала, что пара на самом деле встретилась на "эксклюзивном частном ужине" и все было "организовано".

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Событие посетила группа членов королевской семьи, которые прибыли в Австралию на летние Олимпийские игры 2000 года.

"Мне очень жаль, что я разбиваю всем сердца, но дело не всегда в том, чтобы случайно наталкиваться на принцев в пабах", — отметила Петти.

Кронпринц Фредерик с женой Фото: Getty

Оказалось, что это был организованный небольшой ужин во время Олимпийских игр, и Мэри случайно пригласили, а большинство гостей были королевскими особами.

А в интервью The Sunday Mail в 2003 году женщина по имени Беатрис Тарнавски утверждает, что именно она пригласила Мэри на частный ужин в Slip Inn.

На ужине присутствовали несколько представителей европейских королевских семей, включая брата Фредерика, принца Иоакима, принца Греции и Дании Николаоса, будущего короля Испании Филиппа и Бруно Гомеса-Асебо, племянника тогдашнего короля Испании

"Бруно хотел сходить и попросил меня собрать группу моих друзей, одной из которых была Мэри", — рассказала Беатрис газете.

Кронпринц Фредерик с женой Фото: Instagram detdanskekongehus

"Мы пошли в Slip Inn в The Rocks, где ждали Мэри и другие девушки. Когда мы зашли, Мэри была одной из первых девушек у двери, а Фредерик представился и сказал: "Привет, я Фред".

Бывшая подруга вспоминает, как будущие супруги уютно устроились в углу паба в конце ночи.

Следующей ночью Мэри снова встретилась с датским принцем, прежде чем у пары начались романтические отношения.

Они также наслаждались частыми телефонными разговорами, когда сын Маргрете II возвращался в Данию.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри с сыном Фото: Getty Images

Однако решение Тарнавски "продать свою историю" о встрече Мэри и Фредерика привело к тому, что ее исключили из списка гостей на свадьбе пары в 2004 году.

Мэри Дональдсон было 28 лет, когда она встретила Фредерика в отеле Slip Inn в Сиднее.

После встречи в пабе 32-летний Фред, который был в Австралии, чтобы поддержать парусную команду Дании на Олимпийских играх 2000 года, попросил Мэри ее номер телефона, и между ними завязался роман.

"Когда мы впервые встретились, мы пожали друг другу руки. Я не знала, что он принц Дании", — вспоминала принцесса Мэри.

Кронпринц Фредерик с женой Мэри Фото: Getty

Впоследствии пара встречалась на расстоянии около года. А в 2001 Мэри переехала в Европу.

В начале 2003 года королева Маргрете II публично признала отношения сына и пара объявила о своей помолвке в замке Амалиенборг.

Влюбленные поженились 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе, а новоиспеченная кронпринцесса выбрала роскошное платье от датского дизайнера Уффера Франка и фату, которую впервые использовала кронпринцесса Швеции Маргарет в 1905 году.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри в день свадьбы Фото: Getty Images

Также невеста несла букет австралийского снежного эвкалипта.

Их первый ребенок, принц Кристиан Вальдемар Анри Джон, родился 15 октября 2005 года. Принцесса Изабелла Генриетта Ингрид Маргрет появилась на свет 21 апреля 2007 года.

Почти четыре года спустя Мэри и Фредерик стали родителями близнецов, принцессы Жозефины Софии Ивало Матильды и принца Винсента Фредерика Миника Александра.

Недавно сына Маргрете II начали обвинять в измене жены, поскольку заметили на свидании с другой женщиной в Мадриде.

Впрочем, Женевьева Казанова, мексиканская светская львица, заявила, что она "категорически" отрицает любые предположения о том, что имела романтические отношения с принцем. А дворец не комментирует домыслы в сети.

Напомним, что известно о королеве Дании Маргрете II.

Также Фокус писал о появлении кронпринцессы Мэри на публике в уникальной тиаре.