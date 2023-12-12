Кронпринц Дании Фредерик показал рождественское фото на фоне слухов об изменах жене

Тем временем принцесса Мэри отправилась в Австралию.

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Кронпринц Дании Фредерик позировал для сольного рождественского фото, когда его жена принцесса Мэри улетела в Австралию на праздничный период. Кадром делится аккаунт королевской семьи в Instagram.

Это произошло после того, как в прошлом месяце испанская пресса обвинила наследного принца Дании в романе с мексиканской светской львицей, что последняя решительно отрицала.

На фото сын королевы Маргрете II зажигал свечи во дворце Амалиенборг в Копенгагене.

Принц Дании Фредерик

Женевьева Казанова, мексиканская светская львица, заявила, что она "категорически" отрицает любые предположения о том, что у нее были романтические отношения с Фредериком после того, как они были сфотографированы вместе в Мадриде.

Королевская семья Дании пока не прокомментировала ни одно из обвинений. Однако в комментариях к посту пользователи сети активно спрашивают, где жена сына королевы Дании.

Принц Фредерик и принцесса Мэри связали себя узами брака 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе. Первый ребенок супругов, принц Кристиан, родился в октябре 2005 года. Через два года на свет появилась принцесса Изабель, а в 2011-м пара стала родителями близнецов Винсента и Жозефины.

Принц Фредерик и принцесса Мэри Фото: detdanskekongehus/instagram/Stine Heilmann

Напомним, принца Фредерика заподозрили в изменах жене.

Также Фокус писал об официальном портрете принца Фредерика и принцессы Мэри.