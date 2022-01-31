Наследный принц Дании Фредерик и кронпринцесса Мэри позировали для официального портрета

5 февраля кронпринцессе исполняется 50 лет, так что портрет станет ей подарком к юбилею

Будущие король и королева Дании, принц Фредерик и кронпринцесса Мэри, позировали для официального портрета, которым при дворе собираются отметить 50-летие принцессы, носящей также титул графини Монпеза. Об этом пишет Daily Mail.

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Мать четырех детей выбрала для портрета простой и элегантный наряд – голубое платье, расшитое бусинами, кристаллами и бисером, украшенное поясом в тон и голубой орденской лентой. При выборе платья принцесса поступила патриотично, так что пошил его известный датский дизайнер Лассе Спангенберг.

[ + – ] Кронпринцесса Мэри Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринцесса Мэри Фото: Instagram detdanskekongehus

Образ кронпринцесса дополнила двумя браслетами, тиарой, серьгами и брошью из рубинового гарнитура.

Принц Фредерик, наследник датского престола, выглядел не менее элегантно и позировал для портретов в своей военной форме.

[ + – ] Кронпринц Фредерик Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринц Фредерик Фото: Instagram detdanskekongehus

Снимки были размещены в Instagram-аккаунте королевской четы вместе с подписью: "По случаю 50-летия Ее Королевского Высочества кронпринцессы в субботу были сделаны новые официальные гала-портреты кронпринца и кронпринцессы".

День рождения принцессы Мэри будет отмечен рядом официальных мероприятий – выставками в замках Колдингхус и Фредериксборг, а также открытием Центра кронпринцессы Мэри в Копенгагенском университете.

[ + – ] Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик Фото: Instagram detdanskekongehus

В недавнем интервью Мэри призналась, что всю жизнь руководствовалась советами своей матери, Генриетты "Этты" Дональдсон. Та скончалась во время операции на сердце 25 лет назад. Та говорила дочери, что она "всегда должна оставаться собой".

"Она была абсолютно права. Я напоминала себе об этих словах, когда иногда чувствовала, что могу потерять себя. В моей жизни были большие перемены, радости и печали. В моей жизни было немало знаковых событий: потеря матери, радость материнства, моя учеба в университете, встреча с Фредериком, замужество и перспектива стать королевой Дании и датского народа, который я так люблю. А теперь и 50-летие. Теперь я ощущаю себя более целостной личностью", — рассказывала принцесса в интервью.

Кронпринцесса Мэри – дочь эмигрантов из Шотландии, переехавших в Австралию. Мэри Дональдсон познакомилась с кронпринцем Дании Фредериком 16 сентября 2000 года в пабе в Сиднее во время летних Олимпийских игр. Уже через четыре года они поженились.

У пары четверо детей – принц Кристиан Вальдемар Aнри Джон, принцесса Изабелла Генриетта Ингрид Маргрете, а в 2011 году Мжри родила близнецов – принца Винсента и принцессу Йозефину.

Примечательно, но до Мэри принц Фредерик вел достаточно разгульный образ жизни, а количество его подруг исчислялось десятками. На рок-певице Марии Монтель он даже хотел жениться, но когда мать, королева Маргрете пригрозила лишить его престола – отказался от этой идеи.