Спадкоємний принц Данії Фредерік та кронпринцеса Мері позували для офіційного портрету

5 лютого кронпринцесі виповнюється 50 років, тож портрет стане їй подарунком до ювілею.

Майбутні король і королева Данії, принц Фредерік і кронпринцеса Мері позували для офіційного портрету, яким при дворі збираються відзначити 50-річчя принцеси, яка також має титул графині Монпеза. Про це пише Daily Mail.

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Мати чотирьох дітей обрала для портрета просте і елегантне вбрання – блакитну сукню, розшиту бусинами, кристалами та бісером, прикрашену поясом у тон та блакитною орденською стрічкою. При виборі сукні принцеса вчинила патріотично, тому пошив її відомий датський дизайнер Лассе Спангенберг.

[ + – ] Кронпринцеса Мері Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринцеса Мері Фото: Instagram detdanskekongehus

Образ кронпринцеса доповнила двома браслетами, тіарою, сережками та брошкою з рубінового гарнітуру.

Принц Фредерік, спадкоємець датського престолу, виглядав не менш елегантно і позував для портретів у військовій формі.

[ + – ] Кронпринц Фредерік Фото: Instagram detdanskekongehus [ + – ] Кронпринц Фредерік Фото: Instagram detdanskekongehus

Знімки були розміщені в Instagram-акаунті королівського подружжя разом із підписом: "З нагоди 50-річчя Її Королівської Високості кронпринцеси в суботу було зроблено нові офіційні гала-портрети кронпринца та кронпринцеси".

День народження принцеси Мері буде відзначений низкою офіційних заходів – виставками в замках Колдінгхус та Фредеріксборг, а також відкриттям Центру кронпринцеси Мері в Копенгагенському університеті.

[ + – ] Кронпринцеса Мері та кронпринц Фредерік Фото: Instagram detdanskekongehus

У недавньому інтерв'ю Мері зізналася, що все життя керувалася порадами своєї матері, Генрієтти "Етти" Дональдсон. Та померла під час операції на серці 25 років тому. Та казала дочці, що вона "завжди мусить залишатися собою".

"Вона мала абсолютну рацію. Я нагадувала собі про ці слова, коли іноді відчувала, що можу втратити себе. У моєму житті були великі зміни, радості та печалі. У моєму житті було чимало знакових подій: втрата матері, радість материнства, моє навчання в університеті, зустріч із Фредеріком, заміжжя та перспектива стати королевою Данії та данського народу, який я так люблю. А тепер і 50-річчя. Тепер я почуваюся більш цілісною особистістю”, — розповідала принцеса в інтерв'ю.

Кронпринцеса Мері – дочка емігрантів із Шотландії, які переїхали до Австралії. Мері Дональдсон познайомилася з кронпринцом Данії Фредеріком 16 вересня 2000 року в пабі у Сіднеї під час літніх Олімпійських ігор. Уже за чотири роки вони одружилися.

У пари четверо дітей – принц Крістіан Вальдемар Анрі Джон, принцеса Ізабелла Генрієтта Інгрід Маргрете, а у 2011 році Мері народила близнюків – принца Вінсента та принцесу Йозефіну.

До Мері принц Фредерік вів досить розгульний спосіб життя, а кількість його подруг обчислювалася десятками. З рок-співачкою Марією Монтель він навіть хотів одружитися, але коли мати, королева Маргреті погрожувала позбавити його престолу – відмовився від цієї ідеї.