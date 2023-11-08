Кронпринцу Дании Фредерику приписали роман на стороне (фото)

Принца заметили со светской львицей во время совместного времяпрепровождения в Мадриде.

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Бывшая невестка герцогини Альбы, мексиканская светская львица Женевьева Казанова опровергла слухи о романе с наследным принцем Дании Фредериком, о котором заговорили после того как ее фотографии с наследником престола, сделанные в Мадриде, попали в испанский журнал светской хроники Lecturas, пишет HOLA!

"Я категорически отрицаю заявления, которые предполагают романтические отношения между мной и принцем Фредериком. Любое заявление такого типа не только полностью лишено правды, но и злонамеренно искажает факты. Это уже в руках моих адвокатов, которые позаботятся о соответствующих шагах для защиты моего права на честь и конфиденциальность", – заявила она.

Женевьева Казанова Фото: Genevieve Casanova/instagram

По информации издания, общий друг принца и Женевьевы не смог пойти на выставку "Пикассо, священное и мирское" из-за недомогания и попросил Казанову сопроводить кронпринца вместо него. После посещения выставки принц Дании и Женевьева прогулялись по парку Эль-Ретиро и отправились на ужин в ресторан "El Corral de la Morería" в самом сердце Мадрида.

Слухи были настолько активными, что королевский двор Дании вынужден был выпустить заявление.

"В течение многих лет мы придерживаемся политики не комментировать и не подтверждать какие-либо детали, касающиеся частных вопросов . Кроме того, мы хотели бы подчеркнуть нашу приверженность уважению частной жизни членов Королевской Семьи, включая Кронпринца", – говорится в нем.

Наследный принц Фредерик женат на кронринцессе Мэри с 2004 года. Сейчас он и его жена сейчас принимают короля Испании Филиппа и королеву Летицию во время государственного визита в Копенгаген. Обе пары и королева Дании Маргрете блистали на государственном банкете по этому случаю.

Короля Испании Филипп и королева Летиция находятся с визитом в Дании

Наследный принц Фредерик встретил уроженку Австралии Мэри Дональдсон в пабе Slip Inn во время летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее.

Наследник престола, который был в Австралии, чтобы поддержать олимпийскую сборную Дании по парусному спорту, попросил у девушки ее номер телефона, и роман пары развился на расстоянии. Мэри, работавшая в то время в сфере рекламы, совершенно не подозревала, что мужчина, с которым она разговаривала, был членом датской королевской семьи.

"При первой встрече мы пожали друг другу руки. Я не знала, что он принц Дании. Через полчаса кто-то подошел ко мне и сказал: "Вы знаете, кто эти люди"?"", – рассказывала она позже в одном из интервью.

Фредерик и Мэри связали себя узами брака 14 мая 2004 года в Копенгагенском соборе, и невеста была прекрасна в платье, созданном датским модельером Уффе Франком, и бриллиантовой тиаре, подаренной ей королевой Маргрете.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри в браке с 2004 года Фото: Getty Images

Первенец пары, принц Кристиан, родился в октябре 2005 года. Недавно он помпезно отметил свое 18-летие. Через два года у них появилась принцесса Изабель, а в 2011-м супруги стали родителями близнецов Винсента и Жозефины.

Женевьева Казанова – актриса и известная мексиканская модель и светская львица, бывшая жена Каэтано Луис Мартинес де Ирухо и Фитц-Джеймс Стюарта, испанского аристократа и гранда, 14-ого графа де Салватиэрра (с 26 января 1994) и 4-ого герцога Архона (с 18 февраля 2013), пятого сына герцогини Альбы. Они поженились в 2005 году, но развелись три года спустя. У бывшей пары есть 23-летние близнецы Луис и Амин, которые живут и работают в Великобритании.

Ранее Фокус писал, что кронпринцесса Мэри вместе с мужем сфотографировалась на фоне символа вечной любви.