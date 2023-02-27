Кронпринцесса Мэри вместе с мужем сфотографировалась на фоне символа вечной любви

Принц Фредерик и его жена находятся в Индии с целью продвижения зеленого бизнеса с упором на воду и энергию в густонаселенной стране.

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Кронпринцесса датская Мэри вместе с мужем, наследным принцем Фредериком, которые находятся в Индии с миссией по укреплению зеленого стратегического партнерства между двумя странами, посетили одну из самых известных достопримечательностей этого государства – Тадж-Махал. На официальной странице принцессы в соцсети появился снимок, сделанный на фоне самого известного мавзолея мира.

В кадре пара сидит на мраморной скамейке, а у них за спиной возвышается индийская святыня. На кронпринцессе – белая классическая рубашка и длинная юбка с индийскими мотивами, дополненная кожаным ремнем. Френерик одет в белую рубашку, горчичный блейзер, светлые джинсы и синие кроссовки. Супруги сидят, повернувшись друг к другу и смотрят в камеру.

"Не так давно супруги наследного принца посетили знаменитый индийский мраморный монумент Тадж-Махал. Белый монумент расположен недалеко от северного индийского города Агра, который раньше был столицей Великих Моголов. Тадж-Махал был построен в 1632-1653 годах великим магнатом Шах-Джаханом и является мавзолеем для его покойной жены Мумтаз-Махал", – говорится в подписи.

Также пара поделилась видео.

Постановка на фото стала своего рода культовой — в немалой степени благодаря известному снимку принцессы Дианы, сделанному в том же месте. Мать принцев Уильяма и Гарри сфотографировалась на той же лавочке во время своего визита в 1992 году, сидя в одиночестве перед историческим зданием. Позже в том же году она объявила о расставании с принцем Чарльзом. Королевский фотограф Анвар Хусейн, сделавший знаменитое фото, говорил, что до последнего никто не знал, придет ли принцесса Уэльская, поскольку она заставила долго ждать себя.

На той же лавочке позже во время своего визита в Индию в 2016 году сфотографировались Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Тадж-Махал считается символом вечной любви. Он построен по приказу потомка Тамерлана, падишаха империи Великих Моголов Шах-Джахана, в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Позже в мавзолее был похоронен и сам Шах-Джахан.

Ранее Фокус писал о том, что кронпринцесса Мэри появилась на мероприятии в роскошном алом ансамбле и станцевала перед публикой с супругом.