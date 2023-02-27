Кронпринцеса Мері разом із чоловіком сфотографувалася на фоні символу вічного кохання

Принц Фредерік та його дружина перебувають в Індії з метою просування зеленого бізнесу з акцентом на воду та енергію у густонаселеній країні.

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Кронпринцеса датська Мері разом із чоловіком, спадкоємцем принцом Фредеріком, які перебувають в Індії з місією зі зміцнення зеленого стратегічного партнерства між двома країнами, відвідали одну з найвідоміших пам'яток цієї держави – Тадж Махал. На офіційній сторінці принцеси в соцмережі з'явився знімок, зроблений на тлі найвідомішого мавзолею світу.

У кадрі пара сидить на мармуровій лавці, а в них за спиною височить індійська святиня. На кронпринцесі – біла класична сорочка та довга спідниця з індійськими мотивами, доповнена шкіряним поясом. Фредерік одягнений у білу сорочку, гірчичний піджак, світлі джинси та сині кросівки. Подружжя сидить, повернувшись один до одного і дивиться в камеру.

"Нещодавно подружжя принца відвідало відомий індійський мармуровий монумент Тадж Махал. Білий монумент розташований недалеко від північного індійського міста Агра, яке раніше було столицею Великих Моголів. Тадж Махал був побудований в 1632-1653 роках великим магнатом Шах Джаханом мавзолеєм для його покійної дружини Мумтаз-Махал", – йдеться у підписі.

Також пара поділилася відео.

Постановка на фото стала своєрідною культовою — значною мірою завдяки відомому знімку принцеси Діани, зробленому в тому ж місці. Мати принців Вільяма і Гаррі сфотографувалася на тій же лавці під час свого візиту 1992 року, сидячи на самоті перед історичною будівлею. Пізніше того ж року вона оголосила про розлучення з принцом Чарльзом. Королівський фотограф Анвар Хусейн, який зробив відоме фото, говорив, що до останнього ніхто не знав, чи прийде принцеса Уельська, оскільки вона змусила довго чекати на себе.

На тій же лавці пізніше під час свого візиту до Індії у 2016 році сфотографувалися Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Тадж Махал вважається символом вічного кохання. Він побудований за наказом нащадка Тамерлана, падишаха імперії Великих Моголів Шах Джаханом, на згадку про дружину Мумтаз-Махал, яка померла при пологах чотирнадцятої дитини. Пізніше у мавзолеї був похований і сам Шах Джахан.

Раніше Фокус писав про те, що кронпринцеса Мері з'явилася на заході в розкішному червоному вбранні і станцювала перед публікою з чоловіком.