Кронпринцеса Данії Марія станцювала з чоловіком у розкішному червоному платті (відео)

Пара відвідала гала-вечерю на честь 50-річчя правління Маргрете II.

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50-річна кронпринцеса Данії Марія разом із чоловіком, принцом Фредеріком, відвідала гала-вечерю в замку Крістіанборг у Копенгагені для уряду, данського парламенту та данських членів Європейського парламенту, присвячений золотому ювілею королеви Маргрете II, де разом із понад 350 гостей бальному залі станцювала традиційний танець.

Les Lanciers — це кадриль, який виконують гості під час вечірки в Королівському домі, і ця традиція встановилася ще у 1950-х роках.

Марія і Фредрік кружляли залом, переходячи від одного партнера до іншого, а потім неодноразово поверталися, щоб обійняти одне одного.

У сукні кольору фуксії на одне плече від данського дизайнера Девіда Андерсона, яку вона вперше одягла ще 2017 року, принцеса виглядала розкішно. Образ доповнили діамантова тіара та сережки, а в руках Марія тримала клатч.

Самої іменинниці на святі не було. За кілька днів до цього у Маргрете II виявився позитивний результат на Covid, тому вона була змушена пропустити захід. Замість неї на вечері була її сестра, принцеса Бенедикта.

Принцеса з'явилася на публіці вперше після того, як її не запросили на похорон королеви Єлизавети ІІ. Уважні журналісти здивувалися відсутності кронпринцеси на церемонії, попри те, що її чоловік і свекруха сиділи в першому ряді Вестмінстерського абатства, заповненого королівськими особами з усього світу.

Очікувалося, що данська королівська родина прибуде у повному складі, проте Марія не приїхала. Згідно з заявою данської королівської родини, первісне запрошення принцеси Марії на похорон було зроблено помилково.

"У запрошенні з протоколу британського міністерства закордонних справ допущена сумна помилка. Так, тільки королева і наслідний принц з данської сторони візьмуть участь у державному похороні королеви Єлизавети II", — підтвердив Королівський дім данському таблоїду BT.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська була серед запрошених на похорон королеви Великобританії.