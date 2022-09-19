Олена Зеленська та прем'єр-міністр Шмигаль разом вирушили на похорон королеви Єлизавети

Раніше перша леді зустрічалася з Кейт Міддлтон

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У Лондоні пройшло прощання з королевою Єлизаветою ІІ. Запрошення на похорон отримали практично всі монархи та перші особи держав, за винятком, лідерів Росії та Білорусі. Від України на сумний захід вирушили перша леді Олена Зеленська та прем'єр-міністр Денис Шмигаль, про це пише ВВС.

Заради церемонії у Вестмінстерському абатстві перша леді обрала чорну сукню та невеликий капелюшок без вуалі.

[ + – ] Олена Зеленська у Вестмінстерському абатстві

Раніше перша леді України, прем'єр-міністр Шмигаль, посол України Вадим Пристайко з дружиною Інною віддали шану королеві Єлизаветі II у Вестмінстер-холі.

Також перша леді зустрілася з Кейт Міддлтон, дружиною принца Вільяма у Букінгемському палаці.

[ + – ] Олена Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон Фото: Getty

Це була не перша зустріч Олени Зеленської та Кейт Міддлтон, 2020 року вони вже зустрічалися під час офіційного візиту президента України до Великобританії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже повідомив, що встиг зустрітися зі спікером Палати громад Британії сером Ліндсей Гойлом.

Вони обговорювали воєнні злочини РФ в Україні.

"Розповів про злочини Росії проти цивільного населення в Ізюмі та загалом на Харківщині під час зустрічі зі спікером Палати громад. Важливо створити суд і притягнути до відповідальності політичне керівництво РФ за злочини проти українців. Розраховуємо на постійну підтримку Британії в цьому процесі", — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, на похороні королеви Єлизавети несподівано з'явилася Меган Маркл. До останнього моменту було неясно, чи з'явиться герцогиня Сассекська на траурну церемонію.