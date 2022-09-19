Меган Маркл все ж таки з'явилася на похороні королеви всупереч чуткам
Герцогиня Сассекська прибула у Вестмінстерське абатство разом із Кейт Міддлтон
Меган Маркл таки з'явилася на похороні королеви Єлизавети II, хоча ходили чутки, що цього може не статися через конфлікти дружини принца Гаррі з королівською родиною. Про це пише Daily Mail.
Меган Маркл прибула в кортежі разом із королевою-консортом, Кейт Міддлтон та її дітьми: принцесою Шарлоттою та принцом Джорджем.
Герцогиня Сассекська пройшла на своє місце на самоті. Її чоловік, принц Гаррі, згідно з протоколом, йшов за труною з дітьми та онуками королеви Єлизавети.
Вона була в простому чорному вбранні з пелериною, крислатому чорному капелюсі і маленьких перлинних сережках, подарованих їй покійною королевою. Про це Меган розповідала в інтерв'ю Опрі Вінфрі, згадавши, що королева Єлизавета подарувала їй перлинне кольє та сережки у 2018 році.
Принц Гаррі, як і скандальний принц Ендрю, йшли за труною королеви Єлизавети II не у військовій формі.
Гаррі не дозволили це зробити через те, що він більше не є членом королівської родини. А Ендрю через його скандал із Джеффрі Епштейном.
Втім, на бдінні онуків королеви біля її труни принц Гаррі був все-таки в мундирі, батько, новий король Великобританії особисто дозволив йому це.
Нагадаємо, похоронна церемонія, на якій присутні понад 2000 тисяч запрошених, триватиме понад годину, опісля труну з тілом королеви відвезуть до Віндзорського замку, де її поховають у меморіальній каплиці поряд зі своїм чоловіком, батьками та сестрою.
Під час похоронної церемонії у Вестмінстерському абатстві принц Гаррі та Меган Маркл сиділи в другому ряду, разом із принцесами Євгенією та Беатріс.
Трансляцію похорону можна подивитися на кількох ресурсах, але Фокус вибрав найнадійніші.