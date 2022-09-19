Меган Маркл все ж таки з'явилася на похороні королеви всупереч чуткам

Герцогиня Сассекська прибула у Вестмінстерське абатство разом із Кейт Міддлтон

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Меган Маркл таки з'явилася на похороні королеви Єлизавети II, хоча ходили чутки, що цього може не статися через конфлікти дружини принца Гаррі з королівською родиною. Про це пише Daily Mail.

Меган Маркл прибула в кортежі разом із королевою-консортом, Кейт Міддлтон та її дітьми: принцесою Шарлоттою та принцом Джорджем.

Герцогиня Сассекська пройшла на своє місце на самоті. Її чоловік, принц Гаррі, згідно з протоколом, йшов за труною з дітьми та онуками королеви Єлизавети.

[ + – ] Кейт Міддлтон, королева-консорт, Меган Маркл та інші, прибувають у Вестмінстерське абатство Фото: Скриншот

Вона була в простому чорному вбранні з пелериною, крислатому чорному капелюсі і маленьких перлинних сережках, подарованих їй покійною королевою. Про це Меган розповідала в інтерв'ю Опрі Вінфрі, згадавши, що королева Єлизавета подарувала їй перлинне кольє та сережки у 2018 році.

Принц Гаррі, як і скандальний принц Ендрю, йшли за труною королеви Єлизавети II не у військовій формі.

[ + – ] Діти та онуки королеви йдуть за труною королеви Фото: Скриншот

Гаррі не дозволили це зробити через те, що він більше не є членом королівської родини. А Ендрю через його скандал із Джеффрі Епштейном.

Втім, на бдінні онуків королеви біля її труни принц Гаррі був все-таки в мундирі, батько, новий король Великобританії особисто дозволив йому це.

Нагадаємо, похоронна церемонія, на якій присутні понад 2000 тисяч запрошених, триватиме понад годину, опісля труну з тілом королеви відвезуть до Віндзорського замку, де її поховають у меморіальній каплиці поряд зі своїм чоловіком, батьками та сестрою.

Під час похоронної церемонії у Вестмінстерському абатстві принц Гаррі та Меган Маркл сиділи в другому ряду, разом із принцесами Євгенією та Беатріс.

Трансляцію похорону можна подивитися на кількох ресурсах, але Фокус вибрав найнадійніші.