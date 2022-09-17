Принцу Гаррі дозволили одягнути військову форму на чування онуків королеви біля її труни

Хоча принц Гаррі і брав участь у бойових діях на передовій під час двох відряджень до Афганістану, раніше йому не дозволяли вдягнути військову форму, оскільки він більше не є членом королівської родини.

Related video

Вісім онуків королеви Єлизавети влаштували чування біля її труни у Вестмінстер-холі. Були присутні принц Вільям, принцеси Беатріс і Євгенія, Зара Тіндалл і Пітер Філліпс, леді Луїза Віндзор, її брат Джеймс, віконт Северн, і принц Гаррі, який одягнув військову форму, хоч раніше просочувалися чутки, що йому цього зробити не дозволять. Про це пише Daily Mail.

Минулої ночі чування біля труни несли діти королеви: король Карл III (за англійською традицією Чарльз III), принцеса Анна та принци Ендрю та Едвард.

[ + – ] Чування онуків королеви Єлизавети у Вестмінстер-холі

Чування онуків тривало близько 15 хвилин, після чого вони залишили Вестмінстер-хол.

Хоча принц Гаррі і брав участь у бойових діях на передовій під час двох відряджень до Афганістану, раніше йому не дозволили вдягнути військову форму, оскільки він більше не є членом королівської родини. Але джерела у палаці повідомили, що король дозволив своєму молодшому синові віддати шану бабусі з усіма атрибутами його військового звання.

Тож принц Гаррі вдягнув на мундир свою медаль за оперативну службу в Афганістані, золоті, діамантові та платинові ювілейні медалі та крила армійського пілота.

На принцу Вільямі були, крім інших, золоті, діамантові та платинові ювілейні медалі та крила пілота Королівських ВПС.

А тим часом у Лондоні завершується підготовка до похорону королеви за участю 2000 VIP-персон — від світових лідерів Джо Байдена, Емманюеля Макрона та Джасінди Ардерн до членів королівської родини, і монархів, включаючи японського імператора Нарухіто та імператрицю Масяко, також прибудуть королі та королеви Швеції, Нідерландів та Бельгії.

Нагадаємо, це буде перший в історії візит японського імператора на похорон британського монарха. Раніше імператор Японії відвідував лише похорон своїх батьків.

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у понеділок, 19 вересня.