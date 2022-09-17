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Стиль життя Померла королева Великобританії Єлизавета ІІ

Принцу Гаррі дозволили одягнути військову форму на чування онуків королеви біля її труни

Принц Гаррі, королівський похорон, похорон королеви, королева єлизавета, принц Вільям
Фото: Getty Images | Принц Гаррі та принц Вільям у Вестмінстер-холі

Хоча принц Гаррі і брав участь у бойових діях на передовій під час двох відряджень до Афганістану, раніше йому не дозволяли вдягнути військову форму, оскільки він більше не є членом королівської родини.

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Вісім онуків королеви Єлизавети влаштували чування біля її труни у Вестмінстер-холі. Були присутні принц Вільям, принцеси Беатріс і Євгенія, Зара Тіндалл і Пітер Філліпс, леді Луїза Віндзор, її брат Джеймс, віконт Северн, і принц Гаррі, який одягнув військову форму, хоч раніше просочувалися чутки, що йому цього зробити не дозволять. Про це пише Daily Mail.

Минулої ночі чування біля труни несли діти королеви: король Карл III (за англійською традицією Чарльз III), принцеса Анна та принци Ендрю та Едвард.

Чування онуків королеви Єлизавети у Вестмінстер-холі

Чування онуків тривало близько 15 хвилин, після чого вони залишили Вестмінстер-хол.

Хоча принц Гаррі і брав участь у бойових діях на передовій під час двох відряджень до Афганістану, раніше йому не дозволили вдягнути військову форму, оскільки він більше не є членом королівської родини. Але джерела у палаці повідомили, що король дозволив своєму молодшому синові віддати шану бабусі з усіма атрибутами його військового звання.

Тож принц Гаррі вдягнув на мундир свою медаль за оперативну службу в Афганістані, золоті, діамантові та платинові ювілейні медалі та крила армійського пілота.

На принцу Вільямі були, крім інших, золоті, діамантові та платинові ювілейні медалі та крила пілота Королівських ВПС.

А тим часом у Лондоні завершується підготовка до похорону королеви за участю 2000 VIP-персон — від світових лідерів Джо Байдена, Емманюеля Макрона та Джасінди Ардерн до членів королівської родини, і монархів, включаючи японського імператора Нарухіто та імператрицю Масяко, також прибудуть королі та королеви Швеції, Нідерландів та Бельгії.

Нагадаємо, це буде перший в історії візит японського імператора на похорон британського монарха. Раніше імператор Японії відвідував лише похорон своїх батьків.

Похорон королеви Єлизавети II відбудеться у понеділок, 19 вересня.