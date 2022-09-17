Імператор Японії Нарухіто вперше в історії відвідає похорон британського монарха

Традиційно японський імператор не відвідує жодного похорону, тому що смерть вважається "нечистою".

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Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако на приватному літаку летять до Лондона на похорон королеви Єлизавети II. Раніше такого не бувало. Про це пише Daily Mail.

Традиційно імператор Японії відвідував лише похорон своїх батьків, через глибоко вкорінене культурне переконання згідно з яким смерть вважається нечистою.

Його поїздка до Великобританії разом з імператрицею — перша з моменту сходження на престол у 2019 році — вважається знаком поваги та підкреслює зв'язки, що сформувалися між двома королівськими сім'ями під час правління Її Величності. Нагадаємо, на інтронізацію Нарухіто у 2019 році прилітав тоді ще принц Чарльз.

Хоча до Лондона імператор і імператриця летять на шикарному літаку, але після прибуття вони, швидше за все, пересуватимуться столицею Великобританії автобусом, разом з рештою перших осіб держав.

Міська влада вже попросила запрошених президентів, королів та прем'єр-міністрів відмовитися від звичних їм лімузинів та приватних літаків, бо Лондон може не впоратися із заторами на дорогах та в аеропортах.

Деякі посольства попросили винятки — з міркувань безпеки — щоб їх керівники подорожували окремо.

Президент США Джо Байден навряд пересуватиметься з усіма іншими на автобусі і таки скористається броньованим автомобілем "Звір". Це виготовлений на замовлення Cadillac з дверима товщиною 20 см, куленепробивним склом, власним запасом кисню, кількома пінтами президентської крові та повністю герметичним салоном для захисту від хімічної атаки. Важить він до 9 тонн.

[ + – ] Прощання з королевою у Вестмінстер-холі Фото: Getty Images

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз та прем'єр-міністр Антигуа і Барбуди Гастон Браун вже прибули до Лондона і в суботу відвідали Ланкастер-хаус, щоб підписати книгу співчуттів королівській родині.

Усі перші особи держав запрошені на "прийом століття", який пройде цими вихідними, пізніше вони будуть присутні на похороні, який відбудеться в понеділок.

Офіційна місткість Вестмінстерського собору складає 2200 осіб, і очікується, що його буде заповнено повністю.

Повідомляється, що офіційні особи Міністерства закордонних справ у справах Співдружності та розвитку розіслали близько 1000 рукописних запрошень — як на прийом, так і на похорон у понеділок — главам держав усіх країн світу, за винятком Сирії, Венесуели, Афганістану, Росії, Білорусі та М'янми.