Император Японии Нарухито впервые в истории посетит похороны британского монарха

Традиционно японский император не посещает никакие похороны, потому что смерть считается "нечистой".

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Император Японии Нарухито и императрица Масако на частном самолете летят в Лондон на похороны королевы Елизаветы II. Ранее такого не бывало. Об этом пишет Daily Mail.

Традиционно император Японии посещал только похороны своих родителей, из-за глубоко укоренившегося культурного убеждения, согласно которому смерть считается нечистой.

Его поездка в Великобританию вместе с императрицей — первая с момента восхождения на престол в 2019 году — считается знаком уважения и подчеркивает связи, сформировавшиеся между двумя королевскими семьями во время правления Ее Величества. Напомним, на интронизацию Нарухито в 2019 году прилетал тогда еще принц Чарльз.

Хоть в Лондон император и императрица летят на шикарном самолете, то после прибытия, они, скорей всего, будут передвигаться по столице Великобритании на автобусе, вместе с остальными первыми лицами государств.

Городские власти уже попросили приглашенных президентов, королей и премьер-министров отказаться от привычных им лимузинов и частных самолетов, потому что Лондон может не справиться с пробками на дорогах и в аэропортах.

Некоторые посольства запросили исключения — по соображениям безопасности — чтобы их руководители путешествовали отдельно.

Президент США Джо Байден вряд ли будет передвигаться со всеми остальными на автобусе и все-таки воспользуется бронированным автомобилем "Зверь". Это изготовленный на заказ Cadillac с дверями толщиной в 20 см, пуленепробиваемыми стеклами, собственным запасом кислорода, парой пинт президентской крови и полностью герметичным салоном для защиты от химической атаки. Весит он до 9 тонн.

[ + – ] Прощание с королевой в Вестминстер-холле Фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун уже прибыли в Лондон и в субботу посетили Ланкастер-хаус, чтобы подписать книгу соболезнований королевской семье.

Все первые лица государств приглашены на "прием века", который пройдет на этих выходных, позже они будут присутствовать на похоронах, которые пройдут в понедельник.

Официальная вместимость Вестминстерского собора составляет 2200 человек, и ожидается, что он будет заполнен полностью.

Сообщается, что официальные лица Министерства иностранных дел, по делам Содружества и развития разослали около 1000 рукописных приглашений — как на прием, так и на похороны в понедельник — главам государств всех стран мира, за исключением Сирии, Венесуэлы, Афганистана, России, Беларуси и Мьянмы.