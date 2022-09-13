Кто из монархов и мировых лидеров приедет на похороны королевы Елизаветы II

Ожидается, что прибудут Джо Байден и император Японии, который обычно не посещает похороны королей

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Пока в Лондоне готовятся принять небывалое количество скорбящих, желающих попрощаться с королевой Елизаветой II, на официальном уровне хлопот не меньше. Ведь отдать дань уважения покойной королеве, которая правила 70 лет, соберутся десятки королей, королев и мировых лидеров со всего мира. Об этом пишет Daily Mail.

Королевский дом Великобритании в родстве с большинством королевских домов Европы. Испанский король Филипп ясно дал это понять, опубликовав трогательный пост в котором прощается с "тетей Лилибет".

Ясно, что в Лондон на похороны съедется небывалое количество венценосных особ и первых лиц государств.

Уже известно, что на службе в Вестминстерском аббатстве примут участие фрейлины, королевские кузены и ведущие общественные деятели.

Огромный приток вынудил министерство иностранных дел поощрять лидеров путешествовать коммерческими рейсами, аэропорты просто не в состоянии принять такое количество частных рейсов. И не пользоваться правительственными лимузинами, иначе Лондон, и так переполненный приезжими, скуют неслыханные пробки.

Точно приедут попрощаться с королевой Елизаветой президент США Джо Байден с супругой Джилл, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, а также президент Бразилии Жаир Болсонару.

[ + – ] Встреча Джо Байдена и королевы Елизаветы Фото: Скриншоты из видео на Youtube-канале Global News

Подтвердили свой приезд князь Монако Альбер с супругой Шарлен, король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, король Филипп VI и королева Испании Летиция, короля и королева Норвегии Харальд V и королева Соня.

Прибудет даже император Японии Нарухито вместе с императрицей Масако и премьер-министром Фумио Кисидой, что станет беспрецедентным явлением, ведь обычно император не посещает подобные события, даже если это похороны монархов.

[ + – ] А вот получит ли приглашение Дональд Трамп - под вопросом Фото: The Royal Family

Неизвестно, будут ли главы Китая и Индии, но точно не будет президента РФ Владимира Путина. Официальные приглашения также не отправили в Беларусь и Мьянму, Иран будет представлять посол.

[ + – ] Си Цзиньпин и королева Елизавета II Фото: Getty Images

Приглашение других лидеров, в том числе бывших глав государств, будет осуществляться на усмотрение Букингемского дворца, а это значит, что приглашения могут не получить Дональд Трамп и Барак Обама.

Уже подтвердили свой приезд президенты Польши, Франции, Литвы, Финляндии – всего 21 президент, премьер-министр, или король.

[ + – ] Король и королева Испании на королевском приеме в Швеции Фото: Casa Real

Но стоит учитывать, что даже без официального приглашения съедутся многочисленные родственники и близкие друзья королевы со всей Европы. Будет ли кто-то от Украины, кроме посла – пока неизвестно.

Напомним, государственные похороны королевы Елизаветы состоятся в Вестминстерском аббатстве в центре Лондона в 11.00, в понедельник, 19 сентября. За гробом будут следовать дети, внуки и прочие родственники королевы. Военные выстроятся вдоль улиц и также присоединятся к шествию. Служба будет транслироваться по телевидению в Великобритании и по всему миру.

Чтобы ничего не пропустить, лондонцы уже начали разбивать палатки вдоль улиц, по которым проследует траурное шествие.