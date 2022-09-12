Грандиозные пробки и палатки на улицах. Лондон готовится принять желающих проститься с королевой
Очередь на прощание в Вестминстер-холл может растянутся на несколько километров, а в Лондон могут прибыть более миллиона человек
В Лондоне готовятся принять всех, кто хочет попрощаться с королевой Елизаветой II. Гроб с телом королевы, которая правила более 70 лет, будет выставлен в Вестминстер-холле круглосуточно до следующей недели, но и то, есть опасения, что не все успеют проститься с монархом. Об этом пишет Daily Mail.
По предварительным подсчетам, очередь на прощание может растянутся на несколько километров и желающим попасть в Вестминстер-холл придется стоять более суток.
В полиции уже подсчитали, что в Лондон съедутся более миллиона человек. Поезда будут перегружены, в отелях уже нет мест, так что многие разбивают палатки просто на улицах, особенно вдоль тех, по которым проследует траурный кортеж.
Руководители Уайтхолла, отвечающие за логистику, подсчитали, что число скорбящих может приближаться к миллиону.
Вестминстер-холл в Лондоне будет открыт круглосуточно с 17.00 среды до 6.30 утра следующего понедельника – до дня похорон.
Скотланд-Ярд уже перекрывает для автомобильного движения улицы вокруг Вестминстера, и Transport for London заявил, что службы будут "очень загружены", и пассажиров призывают "оставлять побольше времени на свои поездки и по возможности избегать поездок за рулем".
Скорей всего будут отменены ряд мероприятий, в том числе футбольные матчи между "Арсеналом" и "ПСВ Эйндховена".
И количество скорбящих может резко увеличится в понедельник, в день похорон. На погребение принцессы Дианы в 1997 году приехали около миллиона человек, проводить королеву в последний путь, скорей всего, захотят больше скорбящих. Для сравнения, попрощаться с королем Георгом VI в 1952 году пришли 300 тысяч человек, с королевой-матерью в 2002 – более 200 тысяч.
Этим утром гроб Ее Величества находился во дворце Холируд в Эдинбурге, а сегодня днем его доставили в близлежащий Эдинбургский собор Святого Джайлса на поминальную службу.
Завтра гроб с телом доставят в Лондон и поставят в Вестминстер-холле возле здания парламента.
Правительство Великобритании уже призвало людей вести себя уважительно, одеваться "соответственно случаю, чтобы засвидетельствовать свое почтение", одежда с политическими или оскорбительными лозунгами — запрещена.
"Пожалуйста, уважайте это событие и ведите себя подобающим образом. Вы должны хранить молчание в Вестминстер-холле", — уже сообщили прессе.
Нарушители очереди и все пьяные будут выгнаны из очереди стюардами и полицией, патрулирующими очереди. Также запрещено брать с собой цветы, свечи, флаги, фотографии, корзины, спальные мешки, одеяла, складные стулья и туристическое снаряжение запрещены. Оди человек может взять с собой только одну небольшую сумку.
Закрытый гроб королевы будет покоиться на приподнятой платформе, называемой катафалком, в древнем Вестминстерском зале Вестминстерского дворца, задрапированный Королевским штандартом со скипетром наверху.
Надо отметить, что Вестминстер-холл, где пройдет прощание с королевой Елизаветой II, имеет давнюю и богатую историю.
Он был построен в 1097 году сыном Вильгельма Завоевателя, он принимал у себя суды над Карлом I, Томасом Мором и Гаем Фоксом, коронационный банкет Генриха VIII и даже теннисные матчи эпохи Тюдоров.
Здесь выступали Шарль де Голль, Нельсон Мандела, Папа Бенедикт VI и тогдашнего президента США Барака Обамы в 2011 году.
Зал пережил разрушительный пожар в 19 веке, который уничтожил большую часть остальной части Вестминстерского дворца.
В 2002 году здесь стоял гроб королевы-матери, и гроб короля Георга VI в 1952 году. Также здесь прощались с премьер-министрами: Уильямом Гладстоном в 1898 году и сэром Уинстоном Черчиллем в 1965 году.