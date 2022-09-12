Грандиозные пробки и палатки на улицах. Лондон готовится принять желающих проститься с королевой

Очередь на прощание в Вестминстер-холл может растянутся на несколько километров, а в Лондон могут прибыть более миллиона человек

В Лондоне готовятся принять всех, кто хочет попрощаться с королевой Елизаветой II. Гроб с телом королевы, которая правила более 70 лет, будет выставлен в Вестминстер-холле круглосуточно до следующей недели, но и то, есть опасения, что не все успеют проститься с монархом. Об этом пишет Daily Mail.

По предварительным подсчетам, очередь на прощание может растянутся на несколько километров и желающим попасть в Вестминстер-холл придется стоять более суток.

В полиции уже подсчитали, что в Лондон съедутся более миллиона человек. Поезда будут перегружены, в отелях уже нет мест, так что многие разбивают палатки просто на улицах, особенно вдоль тех, по которым проследует траурный кортеж.

[ + – ] Палатки вдоль улиц, где проследует траурный кортеж Фото: Twitter Paulos [ + – ] Палатки вдоль улиц, где проследует траурный кортеж Фото: Twitter Paulos

Руководители Уайтхолла, отвечающие за логистику, подсчитали, что число скорбящих может приближаться к миллиону.

Вестминстер-холл в Лондоне будет открыт круглосуточно с 17.00 среды до 6.30 утра следующего понедельника – до дня похорон.

[ + – ] Толпы скорбящих у Букингемского дворца Фото: Twitter Paul Brand

Скотланд-Ярд уже перекрывает для автомобильного движения улицы вокруг Вестминстера, и Transport for London заявил, что службы будут "очень загружены", и пассажиров призывают "оставлять побольше времени на свои поездки и по возможности избегать поездок за рулем".

Скорей всего будут отменены ряд мероприятий, в том числе футбольные матчи между "Арсеналом" и "ПСВ Эйндховена".

И количество скорбящих может резко увеличится в понедельник, в день похорон. На погребение принцессы Дианы в 1997 году приехали около миллиона человек, проводить королеву в последний путь, скорей всего, захотят больше скорбящих. Для сравнения, попрощаться с королем Георгом VI в 1952 году пришли 300 тысяч человек, с королевой-матерью в 2002 – более 200 тысяч.

Этим утром гроб Ее Величества находился во дворце Холируд в Эдинбурге, а сегодня днем ​​его доставили в близлежащий Эдинбургский собор Святого Джайлса на поминальную службу.

[ + – ] Очереь скорбящих, желающих попрощаться с королевой Елизаветой II

Завтра гроб с телом доставят в Лондон и поставят в Вестминстер-холле возле здания парламента.

Правительство Великобритании уже призвало людей вести себя уважительно, одеваться "соответственно случаю, чтобы засвидетельствовать свое почтение", одежда с политическими или оскорбительными лозунгами — запрещена.

"Пожалуйста, уважайте это событие и ведите себя подобающим образом. Вы должны хранить молчание в Вестминстер-холле", — уже сообщили прессе.

Нарушители очереди и все пьяные будут выгнаны из очереди стюардами и полицией, патрулирующими очереди. Также запрещено брать с собой цветы, свечи, флаги, фотографии, корзины, спальные мешки, одеяла, складные стулья и туристическое снаряжение запрещены. Оди человек может взять с собой только одну небольшую сумку.

Закрытый гроб королевы будет покоиться на приподнятой платформе, называемой катафалком, в древнем Вестминстерском зале Вестминстерского дворца, задрапированный Королевским штандартом со скипетром наверху.

Надо отметить, что Вестминстер-холл, где пройдет прощание с королевой Елизаветой II, имеет давнюю и богатую историю.

[ + – ] Вестминстер-холл, где произойдет прощание с королевой в Лондоне Фото: Скриншот

Он был построен в 1097 году сыном Вильгельма Завоевателя, он принимал у себя суды над Карлом I, Томасом Мором и Гаем Фоксом, коронационный банкет Генриха VIII и даже теннисные матчи эпохи Тюдоров.

Здесь выступали Шарль де Голль, Нельсон Мандела, Папа Бенедикт VI и тогдашнего президента США Барака Обамы в 2011 году.

Зал пережил разрушительный пожар в 19 веке, который уничтожил большую часть остальной части Вестминстерского дворца.

В 2002 году здесь стоял гроб королевы-матери, и гроб короля Георга VI в 1952 году. Также здесь прощались с премьер-министрами: Уильямом Гладстоном в 1898 году и сэром Уинстоном Черчиллем в 1965 году.