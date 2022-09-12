Грандіозні пробки та намети на вулицях. Лондон готується прийняти охочих попрощатися з королевою

Черга на прощання у Вестмінстер-хол може розтягнутися на кілька кілометрів, а до Лондона можуть прибути понад мільйон людей

У Лондоні готуються прийняти всіх, хто хоче попрощатися з королевою Єлизаветою ІІ. Труну з тілом королеви, яка правила понад 70 років, виставлять у Вестмінстер-холі цілодобово до наступного тижня, але й те, що є побоювання, що не всі встигнуть попрощатися з монархом. Про це пише Daily Mail.

За попередніми підрахунками, черга на прощання може розтягнутися на кілька кілометрів і охочим потрапити до Вестмінстер-холу доведеться стояти понад добу.

У поліції вже підрахували, що до Лондона з'їдуться понад мільйон людей. Потяги будуть перевантажені, в готелях вже немає місць, так що багато хто розбиває намети просто на вулицях, особливо вздовж тих, якими пройде траурний кортеж.

[ + – ] Намети вздовж вулиць, де пройде траурний кортеж Фото: Twitter Paulos [ + – ] Намети вздовж вулиць, де пройде траурний кортеж Фото: Twitter Paulos

Керівники Вайтхолла, які відповідають за логістику, підрахували, що кількість скорботних може наближатися до мільйона.

Вестмінстер-хол у Лондоні буде відкрито цілодобово з 17:00 середи до 6:30 ранку наступного понеділка — до дня похорону.

[ + – ] Натовпи сумують біля Букінгемського палацу Фото: Twitter Paul Brand

Скотленд-Ярд вже перекриває для автомобільного руху вулиці навколо Вестмінстера, і Transport for London заявив, що служби будуть "дуже завантажені", і пасажирів закликають "залишати більше часу на свої поїздки та по можливості уникати поїздок за кермом".

Найімовірніше скасують низку заходів, зокрема футбольні матчі між "Арсеналом" та "ПСВ Ейндховена".

І кількість скорботних може різко збільшиться у понеділок, у день похорону. На поховання принцеси Діани в 1997 році приїхало близько мільйона людей, проводити королеву в останню путь, найімовірніше, захочуть більше скорботних. Для порівняння, попрощатися з королем Георгом VI у 1952 році прийшли 300 тисяч осіб, з королевою-матір'ю у 2002 — понад 200 тисяч.

Цього ранку труна Її Величності знаходилася в палаці Холіруд в Единбурзі, а сьогодні вдень його доставили до найближчого Единбурзького собору Святого Джайлса на поминальну службу.

[ + – ] Черга скорботних, охочих попрощатися з королевою Єлизаветою II

Завтра труну з тілом доставлять до Лондона і поставлять у Вестмінстер-холі біля будівлі парламенту.

Уряд Великобританії вже закликав людей поводитися поважно, одягатися "відповідно до нагоди, щоб засвідчити свою повагу", одяг із політичними чи образливими гаслами — заборонено.

"Будь ласка, поважайте цю подію і поводьтеся належно. Ви повинні зберігати мовчання у Вестмінстер-холі", — повідомили пресслужбі.

Порушників черги та всіх п'яних буде вигнано з черги стюардами та поліцією, які патрулюють черги. Також заборонено брати із собою квіти, свічки, прапори, фотографії, кошики, спальні мішки, ковдри, складні стільці та туристичне спорядження заборонені. Одна людина може взяти із собою лише одну невелику сумку.

Закрита труна королеви спочиватиме на піднесеній платформі, яка називається катафалком, у стародавньому Вестмінстерському залі Вестмінстерського палацу, задрапірована Королівським штандартом зі скіпетром нагорі.

Слід зазначити, що Вестмінстер-хол, де пройде прощання з королевою Єлизаветою II, має давню та багату історію.

[ + – ] Вестмінстер-хол, де відбудеться прощання з королевою у Лондоні Фото: Скриншот

Його побудував у 1097 син Вільгельма Завойовника, він приймав у себе суди над Карлом I, Томасом Мором і Гаєм Фоксом, коронаційний банкет Генріха VIII і навіть тенісні матчі епохи Тюдорів.

Тут виступали Шарль де Голль, Нельсон Мандела, Папа Бенедикт VI та тодішнього президента США Барака Обами у 2011 році.

Зал пережив руйнівну пожежу в 19 столітті, яка знищила більшу частину решти Вестмінстерського палацу.

У 2002 році тут стояла труна королеви-матері, і труна короля Георга VI у 1952 році. Також тут прощалися з прем'єр-міністрами: Вільямом Гладстоном у 1898 році та сером Вінстоном Черчіллем у 1965 році.