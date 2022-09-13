Хто з монархів і світових лідерів приїде на похорон королеви Єлизавети II
Очікується, що прибудуть Джо Байден та імператор Японії, який зазвичай не відвідує похорони королів.
Поки в Лондоні готуються прийняти небувалу кількість жалібників, які бажають попрощатися з королевою Єлизаветою II, на офіційному рівні клопоту не менше. Адже віддати шану покійній королеві, яка правила 70 років, зберуться десятки королів, королев і світових лідерів із усього світу. Про це пише Daily Mail.
Королівський будинок Великобританії в спорідненості з більшістю королівських будинків Європи. Іспанський король Філіп ясно дав це зрозуміти, опублікувавши зворушливий пост, у якому прощається з "тіткою Лілібет".
Зрозуміло, що в Лондон на похорон з'їдеться небувала кількість вінценосних осіб і перших осіб держав.
Вже відомо, що на службі у Вестмінстерському абатстві візьмуть участь фрейліни, королівські кузени та провідні громадські діячі.
Величезний притік змусив міністерство закордонних справ заохочувати лідерів подорожувати комерційними рейсами, аеропорти просто не в змозі прийняти таку кількість приватних рейсів. І не користуватися урядовими лімузинами, інакше Лондон, і так переповнений приїжджими, скують нечувані затори.
Точно приїдуть попрощатися з королевою Єлизаветою президент США Джо Байден із дружиною Джилл, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн, а також президент Бразилії Жаїр Болсонару.
Підтвердили свій приїзд князь Монако Альбер із дружиною Шарлін, король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима, король Філіп VI і королева Іспанії Летиція, короля та королева Норвегії Гаральд V і королева Соня.
Прибуде навіть імператор Японії Нарухіто разом із імператрицею Масако та прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, що стане безпрецедентним явищем, адже зазвичай імператор не відвідує подібні події, навіть якщо це похорон монархів.
Невідомо, чи будуть глави Китаю та Індії, але точно не буде президента РФ Володимира Путіна. Офіційні запрошення також не відправили в Білорусь і М'янму, Іран представлятиме посол.
Запрошення інших лідерів, у тому числі колишніх глав держав, здійснюватиметься на розсуд Букінгемського палацу, а це означає, що запрошення можуть не отримати Дональд Трамп і Барак Обама.
Уже підтвердили свій приїзд президенти Польщі, Франції, Литви, Фінляндії — всього 21 президент, прем'єр-міністр чи король.
Але варто враховувати, що навіть без офіційного запрошення з'їдуться численні родичі та близькі друзі королеви з усієї Європи. Чи буде хтось від України, окрім посла, — поки що невідомо.
Нагадаємо, державний похорон королеви Єлизавети відбудеться у Вестмінстерському абатстві в центрі Лондона об 11:00 у понеділок, 19 вересня. За труною слідуватимуть діти, онуки й інші родичі королеви. Військові вишикуються по вулицях і також приєднаються до ходи. Служба транслюватиметься по телебаченню у Великій Британії та в усьому світі.
Щоб нічого не пропустити, лондонці вже почали розбивати намети вздовж вулиць, якими пройде траурна хода.