Хто з монархів і світових лідерів приїде на похорон королеви Єлизавети II

Очікується, що прибудуть Джо Байден та імператор Японії, який зазвичай не відвідує похорони королів.

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Поки в Лондоні готуються прийняти небувалу кількість жалібників, які бажають попрощатися з королевою Єлизаветою II, на офіційному рівні клопоту не менше. Адже віддати шану покійній королеві, яка правила 70 років, зберуться десятки королів, королев і світових лідерів із усього світу. Про це пише Daily Mail.

Королівський будинок Великобританії в спорідненості з більшістю королівських будинків Європи. Іспанський король Філіп ясно дав це зрозуміти, опублікувавши зворушливий пост, у якому прощається з "тіткою Лілібет".

Зрозуміло, що в Лондон на похорон з'їдеться небувала кількість вінценосних осіб і перших осіб держав.

Вже відомо, що на службі у Вестмінстерському абатстві візьмуть участь фрейліни, королівські кузени та провідні громадські діячі.

Величезний притік змусив міністерство закордонних справ заохочувати лідерів подорожувати комерційними рейсами, аеропорти просто не в змозі прийняти таку кількість приватних рейсів. І не користуватися урядовими лімузинами, інакше Лондон, і так переповнений приїжджими, скують нечувані затори.

Точно приїдуть попрощатися з королевою Єлизаветою президент США Джо Байден із дружиною Джилл, прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн, а також президент Бразилії Жаїр Болсонару.

[ + – ] Зустріч Джо Байдена та королеви Єлизавети Фото: Скриншоты из видео на Youtube-канале Global News

Підтвердили свій приїзд князь Монако Альбер із дружиною Шарлін, король Нідерландів Віллем-Олександр і королева Максима, король Філіп VI і королева Іспанії Летиція, короля та королева Норвегії Гаральд V і королева Соня.

Прибуде навіть імператор Японії Нарухіто разом із імператрицею Масако та прем'єр-міністром Фуміо Кісідою, що стане безпрецедентним явищем, адже зазвичай імператор не відвідує подібні події, навіть якщо це похорон монархів.

[ + – ] А ось чи отримає запрошення Дональд Трамп — під питанням Фото: The Royal Family

Невідомо, чи будуть глави Китаю та Індії, але точно не буде президента РФ Володимира Путіна. Офіційні запрошення також не відправили в Білорусь і М'янму, Іран представлятиме посол.

[ + – ] Сі Цзіньпін і королева Єлизавета II Фото: Getty Images

Запрошення інших лідерів, у тому числі колишніх глав держав, здійснюватиметься на розсуд Букінгемського палацу, а це означає, що запрошення можуть не отримати Дональд Трамп і Барак Обама.

Уже підтвердили свій приїзд президенти Польщі, Франції, Литви, Фінляндії — всього 21 президент, прем'єр-міністр чи король.

[ + – ] Король і королева Іспанії на королівському прийомі у Швеції Фото: Casa Real

Але варто враховувати, що навіть без офіційного запрошення з'їдуться численні родичі та близькі друзі королеви з усієї Європи. Чи буде хтось від України, окрім посла, — поки що невідомо.

Нагадаємо, державний похорон королеви Єлизавети відбудеться у Вестмінстерському абатстві в центрі Лондона об 11:00 у понеділок, 19 вересня. За труною слідуватимуть діти, онуки й інші родичі королеви. Військові вишикуються по вулицях і також приєднаються до ходи. Служба транслюватиметься по телебаченню у Великій Британії та в усьому світі.

Щоб нічого не пропустити, лондонці вже почали розбивати намети вздовж вулиць, якими пройде траурна хода.