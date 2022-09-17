Принцу Гарри разрешили надеть военную форму на бдение внуков королевы у ее гроба

Хоть принц Гарри и участвовал в боевых действиях на передовой во время двух командировок в Афганистан, ранее ему военную форму надеть не позволяли, так как он более не является действующим членом королевской семьи.

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Восемь внуков королевы Елизаветы устроили бдение у ее гроба в Вестминстер-холле. Присутствовали принц Уильям, принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл и Питер Филлипс, леди Луиза Виндзор, ее брат Джеймс, виконт Северн, и принц Гарри, который надел военную форму, хоть ранее просачивались слухи, что ему этого сделать не позволят. Об этом пишет Daily Mail.

Прошлой ночью бдение у гроба несли дети королевы: король Карл III (по английской традиции Чарльз III), принцесса Анна и принцы Эндрю и Эдвард.

[ + – ] Бдение внуков королевы Елизаветы в Вестминстер-холле

Бдение внуков продлилось около 15 минут, после чего они покинули Вестминстер-холл.

Хоть принц Гарри и участвовал в боевых действиях на передовой во время двух командировок в Афганистан, ранее ему военную форму надеть не позволили, так как он более не является действующим членом королевской семьи. Но источники во дворце сообщили, что король позволил своему младшему сыну отдать дать уважения бабушке со всеми атрибутами его военного звания.

Так что принц Гарри надел на мундир свою медаль за оперативную службу в Афганистане, золотые, бриллиантовые и платиновые юбилейные медали и крылья армейского пилота.

На принце Уильяме были, кроме прочих, золотые, бриллиантовые и платиновые юбилейные медали и крылья пилота Королевских ВВС.

А тем временем в Лондоне завершается подготовка к похоронам королевы с участием 2000 VIP-персон — от мировых лидеров Джо Байдена, Эммануэля Макрона и Джасинды Ардерн до членов королевской семьи, и монархов, включая японского императора Нарухито и императрицу Масако, испанского короля Филиппа и королеву Летицию, также прибудут короли и королевы Швеции, Нидерландов и Бельгии.

Напомним, это будет первый в истории визит японского императора на похороны британского монарха. Ранее император Японии посещал только похороны собственных родителей.

Похороны королевы Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября.