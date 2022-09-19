Меган Маркл все же появилась на похоронах королевы, несмотря на слухи

Герцогиня Сассекская прибыла в Вестминстерское аббатство вместе с Кейт Миддлтон

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Меган Маркл все-таки появилась на похоронах королевы Елизаветы II, хотя ходили слухи, что этого может не произойти из-за конфликтов жены принца Гарри с королевской семьей. Об этом пишет Daily Mail.

Меган Маркл прибыла в кортеже вместе с королевой-консортом, Кейт Миддлтон и ее детьми: принцессой Шарлоттой и принцем Джорджем.

Герцогиня Сассекская прошла на свое место в одиночестве. Ее супруг, принц Гарри, согласно протоколу, шел за гробом с детьми и внуками королевы Елизаветы.

[ + – ] Кейт Миддлтон, королева-консорт, Меган Маркл и прочие, прибывают в Вестминстерское аббатство Фото: Скриншот

Она была в простом черном наряде с пелериной, широкополой черной шляпе и маленьких жемчужных сережках, подаренных ей покойной королевой. Об этом Меган рассказывала в интервью Опре Уинфри, упомянув, что королева Елизавета подарила ей жемчужное колье и серьги в 2018 году.

[ + – ] Меган Маркл рядом с Кейт Миддлтон

Принц Гарри, к слову, как и скандальный принц Эндрю, шли за гробом королевы Елизаветы II не в военной форме.

[ + – ] Дети и внуки королевы следуют за гробом королевы Фото: Скриншот

Гарри не позволили это сделать из-за того, что он более не является действующим членом королевской семьи. А Эндрю из-за его скандала с Джеффри Эпштейном.

Впрочем, на бдении внуков королевы у ее гроба принц Гарри был все-таки в мундире, отец, новый король Великобритании лично разрешил это ему.

Напомним, похоронная церемония, на которой присутствуют более 2000 тысяч приглашенных, продлится более часа, после гроб с телом королевы отвезут в Виндзорский замок, где она будет похоронена в мемориальной часовне рядом со своим мужем, родителями и сестрой.

Во время похоронной церемонии в Вестминстерском аббатстве принц Гарри и Меган Маракл сидели во втором ряду, вместе с принцессами Евгенией и Беатрис.

Трансляцию похорон можно посмотреть на нескольких ресурсах, но Фокус выбрал самые надежные.