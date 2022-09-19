Прямая трансляция. Где смотреть похороны королевы Елизаветы II

Ожидается, что прямую трансляцию похорон увидят более 4 миллиардов человек

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Проводить в последний путь королеву Елизавету II в Лондон съехались более двух миллионов человек.

Две тысячи монархов, политиков и первых лиц государств соберутся на поминальную службу в Вестминстерском аббатстве, перед тем как королева отправиться в свое последнее путешествие в Виндзорский замок, где будет похоронена в мемориальной часовне святого короля Георга VI рядом со своим супругом, принцем Филиппом, родителями и сестрой, принцессой Маргарет.

Ожидается, что прямую трансляцию похорон будут смотреть более 4 миллиардов человек.

Трансляцию обеспечивают практически все британские СМИ, но Фокус рекомендует воспользоваться некоторыми из них, которые гарантированно работают без перебоев.

Это ВВС.

[ + – ] Прямая трансляция похорон королевы Елизаветы II

А также официальный канал королевской семьи: The Royal Family Channel.

[ + – ] Прямая трансляция похорон королевы Елизаветы II

Напомним, публичное прощание с королевой закончилось сегодня в 6.30 утра. Служба в Вестминстерском аббатстве начнется в 11.00 по местному времени.