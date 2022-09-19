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Пряма трансляція. Де дивитися похорон королеви Єлизавети II

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Фото: Getty Images | Прощання з королевою Єлизаветою II

Очікується, що пряму трансляцію похорону побачать понад 4 мільярди людей

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Проводити в останній шлях королеву Єлизавету II в Лондон з'їхалися понад два мільйони людей.

Дві тисячі монархів, політиків і перших осіб держав зберуться на поминальну службу у Вестмінстерському абатстві, перед тим як королева відправиться у свою останню подорож до Віндзорського замку, де буде похована в меморіальній каплиці святого короля Георга VI поряд зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, сестрою, принцесою Маргарет.

Очікується, що пряму трансляцію похорону дивитимуться понад 4 мільярди людей.

Трансляцію забезпечують практично всі британські ЗМІ, але Фокус рекомендує скористатися деякими з них, які працюють без перебоїв.

Це ВВС.

Пряма трансляція похорону королеви Єлизавети II

А також офіційний канал королівської родини The Royal Family Channel.

Пряма трансляція похорону королеви Єлизавети II

Нагадаємо, публічне прощання з королевою закінчилося сьогодні о 6:30 ранку. Служба у Вестмінстерському абатстві розпочнеться об 11:00 за місцевим часом.