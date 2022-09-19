Пряма трансляція. Де дивитися похорон королеви Єлизавети II
Очікується, що пряму трансляцію похорону побачать понад 4 мільярди людей
Проводити в останній шлях королеву Єлизавету II в Лондон з'їхалися понад два мільйони людей.
Дві тисячі монархів, політиків і перших осіб держав зберуться на поминальну службу у Вестмінстерському абатстві, перед тим як королева відправиться у свою останню подорож до Віндзорського замку, де буде похована в меморіальній каплиці святого короля Георга VI поряд зі своїм чоловіком, принцом Філіпом, сестрою, принцесою Маргарет.
Очікується, що пряму трансляцію похорону дивитимуться понад 4 мільярди людей.
Трансляцію забезпечують практично всі британські ЗМІ, але Фокус рекомендує скористатися деякими з них, які працюють без перебоїв.
Це ВВС.
А також офіційний канал королівської родини The Royal Family Channel.
Нагадаємо, публічне прощання з королевою закінчилося сьогодні о 6:30 ранку. Служба у Вестмінстерському абатстві розпочнеться об 11:00 за місцевим часом.