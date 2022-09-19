Леді у чорному: елегантна Олена Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон (фото)

Олена Зеленська прилетіла до Лондона попрощатися з Її Величністю на церемонії державного похорону, який відбудеться 19 вересня.

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44-річна перша леді України Олена Зеленська увійшла до числа запрошених для прощання з королевою Великобританії Єлизаветою II, похорон якої відбудеться 19 вересня. Напередодні траурної церемонії вона зустрілася з дружиною майбутнього короля, принцесою Уельської Кетрін у Букінгемському палаці, де відбувся державний прийом, влаштований королем Карлом III на згадку про покійну королеву. На нього запросили світових лідерів, закордонних послів та членів інших королівських сімей. Приймали гостей новий монарх, принц та принцеса Уельські, принцеса Анна, граф та графиня Уессекські.

Обидві жінки були в чорних жалобних вбраннях. Дружина спадкоємця престолу одягла плаття-пальто Catherine Walker та чорні туфлі на підборах Aquazzura. Як прикрасу вона обрала перлинний браслет, який раніше належав її свекрусі, принцесі Діані.

[ + – ] Прем'єр-міністр України Денис Шмігаль із дружиною Інною, перша леді Олена Зеленська та посол України Вадим Пристайко із дружиною Інною у Вестмінстер-холі вшанували пам'ять королеви

Олена Зеленська також була у чорному ансамблі: сукні-міді та жакеті. Дружина українського президента взула човники, а жакет прикрасила золотою брошкою з колекції Guzema Jewelry Х Gunia Project.

Це була друга зустріч Кетрін та Олени. Раніше Зеленська разом із чоловіком вже зустрічалися з Кейт Міддлтон та принцом Вільямом. Це сталося у жовтні 2020 року під час візиту президентського подружжя до Великобританії.

Коли почалася війна в Україні, тоді ще герцоги Кембриджські висловили свою підтримку країні, що протистоїть російській агресії, і захопилися мужністю президента та всього українського народу.

Нагадаємо, на урочистий прийом до Букінгемського палацу не запросили Меган Маркл та принца Гаррі.