Принц Гаррі та Меган Маркл небажані на державному прийомі у Букінгемському палаці, — ЗМІ

Герцоги Сассекські не належать до високопоставлених членів королівської сім'ї.

Related video

Принцу Гаррі та його дружині Меган Маркл вкотре нагадали про те, що, відмовившись від виконання обов'язків членів монаршої родини у 2020 році, вони втратили низку привілеїв, які мають інші родичі короля. Герцогів Сассекських не покличуть на урочистий прийом до Букінгемського палацу за участю світових лідерів, послів та іноземних членів королівських сімей, який відбудеться 18 вересня, напередодні похорону Її Величності, пише The Telegraf.

На початку тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що пара отримала запрошення на захід, організований королем Карлом III та королевою-консортом, проте пізніше стало відомо, що офіційні особи Букінгемського палацу наполягли на скасуванні запрошення, оскільки прийом призначений лише для чинних членів королівської родини.

До глав держав, які прибудуть до Лондона на вихідних, щоб брати участь у похороні королеви, входять президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Франції Емманюель Макрон і багато інших. Світові лідери, посли та іноземні члени королівської родини відвідають прийом у палаці, де їх також зустрінуть принц та принцеса Уельські, королівська принцеса Анна, а також граф та графиня Уессекські.

Раніше принцу Гаррі заборонили вдягати військову форму на прощання з королевою, але дозволили надіти свої регалії на 15-хвилинне чування у Вестмінстер-холі. Експерти не виключають, що у палаці втрутилися у вирішення цього питання.

Вимушені залишитися у Великій Британії на 10 днів герцоги Сассекські, які за кілька днів до смерті королеви вирушили у європейське турне, вже не раз стикалися з прохолодним ставленням старших членів королівської родини. Так, принца Гаррі не запросили на вечерю разом зі своїм батьком, королем Карлом III, і старшим братом Вільямом.

Понад те, принцеса Уельська на публіці випадково видала своє ставлення до Меган Маркл. Для цього виявилося достатньо одного погляду.