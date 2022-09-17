Принц Гарри и Меган Маркл нежелательны на государственном приеме в Букингемском дворце, – СМИ

Герцоги Сассекские не относятся к высокопоставленным членам королевской семьи.

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Принцу Гарри и его жене Меган Маркл в очередной раз напомнили о том, что, отказавшись от исполнения обязанностей членов монаршей семьи в 2020 году, они утратили ряд привилегий, которыми обладают другие родственники короля. Герцогов Сассекских не позовут на торжественный прием в Букингемский дворец с участием мировых лидеров, послов и иностранных членов королевских семей, который состоится 18 сентября, накануне похорон Ее Величества, пишет The Telegraf.

В начале недели в СМИ появилась информация о том, что пара получила приглашение на мероприятие, организованное королем Карлом III и королевой-консортом, однако позже стало известно, что официальные лица Букингемского дворца настояли на отмене приглашения, поскольку прием предназначен только для работающих членов королевской семьи.

В число глав государств, которые прибудут в Лондон на выходных, чтобы участвовать в похоронах королевы, входят президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон и многие другие. Мировые лидеры, послы и иностранные члены королевской семьи посетят прием во дворце, где их также встретят принц и принцесса Уэльские, королевская принцесса Анна, а также граф и графиня Уэссекские.

Ранее принцу Гарри запретили надевать военную форму на прощание с королевой, но разрешили надеть свои регалии на 15-минутное бдение в Вестминстер-холле. Эксперты не исключают, что во дворце вмешались в решение этого вопроса.

Вынужденные остаться в Великобритании на 10 дней герцоги Сассекские, которые за несколько дней до смерти королевы отправились в европейское турне, уже не раз сталкивались с прохладным отношением старших членов королевской семьи. Так, принц Гарри не был приглашен на ужин вместе со своими отцом, королем Карлом III, и старшим братом Уильямом.

Более того, принцесса Уэльская на публике случайно выдала свое отношение к Меган Маркл. Для этого оказалось достаточно одного взгляда.