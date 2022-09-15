Кейт Миддлтон осадила Меган Маркл одним взглядом (видео)

По наблюдениям экспертов, Кейт заставила Меган чувствовать себя неуверенно.

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Присутствие на траурных мероприятиях из-за смерти королевы Елизаветы II принца Уильяма и принца Гарри с женами неизменно вызывает повышенный интерес публики, а также многочисленных экспертов, которые пытаются понять, какие же на самом деле отношения между братьями и их супругами. И большинство сходятся на мысли о том, что о настоящем примирении речи нет. Более того, принц и особенно принцесса Уэльские держатся отстраненно от герцогов Сассекских. Так считает и эксперт по языку тела Катя Луасал, которая в комментарии Seven News указала на один момент, попавший на камеры, и говорящий об отношениях Кейт и Меган гораздо больше, чем многочисленные предположения.

В воскресенье, 11 сентября, когда "великолепная четверка" впервые появилась вместе, приехав в Виндзор, чтобы почтить память королевы, Кейт Миддлтон вела себя отстраненно по отношению к жене принца Гарри.

Камера поймала момент, когда герцогиня Кембриджская и Корнуольская ледяным и, как многим показалось, недружелюбным взглядом посмотрела на Меган. Однако заметив камеры, принцесса Уэльская повернулась к публике и начала улыбаться.

По словам Луасал, мгновенный "взгляд" сделал свое дело, разрушив уверенность Меган. Она отметила, что принц Уильям, похоже, пытался быть учтивым по отношению к невестке, а вот Кэтрин не стала себя этим утруждать.

"В отличие от уверенной в себе Меган, которую мы знаем, Меган выглядела неловко во время этой встречи, что неудивительно, учитывая недавнюю критику, с которой она столкнулась. Меган много раз смотрела на Кейт, однако взгляд не отвечал взаимностью", – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что вместо этого Кейт предпочла "просмотреть" Меган. Такое поведение будущей королевы заставило Меган чувствовать себя неуверенно и неудобно, что можно увидеть по тому, как она наклонила голову, отступила в сторону и отвернулась от Кейт:

"Рука Меган нерешительно поднялась, будто для взмаха, но остановилась в воздухе. Герцогиня Сассекская сделала паузу, чтобы поправить волосы, опустив голову и взгляд, прежде чем посмотреть вверх и быстро помахать рукой.".

Луасал указала и на тот момент, что язык тела Меган не остался незамеченным Гарри, который нежно коснулся ее руки и подошел к ней, чтобы защитить ее.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на прощании с королевой в уникальной броши, а ранее еще раз показала свою привязанность к королеве, повторив кое-что из образа Ее Величества.