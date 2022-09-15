Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни Умерла королева Великобритании Елизавета II

Кейт Миддлтон осадила Меган Маркл одним взглядом (видео)

кейт миддлтон, принц уильям, меган маркл, принц гарри, язык тела, прощание с королевой, королева умерла
Фото: Getty Images | "Великолепная четверка" появилась вместе 11 сентября в Виндзоре

По наблюдениям экспертов, Кейт заставила Меган чувствовать себя неуверенно.

Related video

Присутствие на траурных мероприятиях из-за смерти королевы Елизаветы II принца Уильяма и принца Гарри с женами неизменно вызывает повышенный интерес публики, а также многочисленных экспертов, которые пытаются понять, какие же на самом деле отношения между братьями и их супругами. И большинство сходятся на мысли о том, что о настоящем примирении речи нет. Более того, принц и особенно принцесса Уэльские держатся отстраненно от герцогов Сассекских. Так считает и эксперт по языку тела Катя Луасал, которая в комментарии Seven News указала на один момент, попавший на камеры, и говорящий об отношениях Кейт и Меган гораздо больше, чем многочисленные предположения.

В воскресенье, 11 сентября, когда "великолепная четверка" впервые появилась вместе, приехав в Виндзор, чтобы почтить память королевы, Кейт Миддлтон вела себя отстраненно по отношению к жене принца Гарри.

Камера поймала момент, когда герцогиня Кембриджская и Корнуольская ледяным и, как многим показалось, недружелюбным взглядом посмотрела на Меган. Однако заметив камеры, принцесса Уэльская повернулась к публике и начала улыбаться.

По словам Луасал, мгновенный "взгляд" сделал свое дело, разрушив уверенность Меган. Она отметила, что принц Уильям, похоже, пытался быть учтивым по отношению к невестке, а вот Кэтрин не стала себя этим утруждать.

"В отличие от уверенной в себе Меган, которую мы знаем, Меган выглядела неловко во время этой встречи, что неудивительно, учитывая недавнюю критику, с которой она столкнулась. Меган много раз смотрела на Кейт, однако взгляд не отвечал взаимностью", – подчеркнула эксперт.

Она добавила, что вместо этого Кейт предпочла "просмотреть" Меган. Такое поведение будущей королевы заставило Меган чувствовать себя неуверенно и неудобно, что можно увидеть по тому, как она наклонила голову, отступила в сторону и отвернулась от Кейт:

"Рука Меган нерешительно поднялась, будто для взмаха, но остановилась в воздухе. Герцогиня Сассекская сделала паузу, чтобы поправить волосы, опустив голову и взгляд, прежде чем посмотреть вверх и быстро помахать рукой.".

Луасал указала и на тот момент, что язык тела Меган не остался незамеченным Гарри, который нежно коснулся ее руки и подошел к ней, чтобы защитить ее.

Напомним, Кейт Миддлтон появилась на прощании с королевой в уникальной броши, а ранее еще раз показала свою привязанность к королеве, повторив кое-что из образа Ее Величества.