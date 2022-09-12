Не все так гладко. Что передовало совместному выходу принцев Уильяма и Гарри на публику

Принц Гарри не присоединился к своим отцу и старшему брату в ночь смерти королевы.

Появление "великолепной четверки" в составе принца и принцессы Уэльских, а также принца Гарри и Меган Маркл стало одним из самых обсуждаемых событий в потоке новостей о том, как Великобритания прощается с королевой Елизветой II, которая скончалась 8 сентября. После нескольких лет раскола братья вместе с женами впервые вместе приехали в Винздор, чтобы почтить память Ее Величества.

Внуки королевы общались с поклонниками, отвечали на слова соболезнования, однако эксперты по языку тела увидели немало моментов в поведении пар, по которым пришли к выводу, что до настоящего примирения братьям еще очень далеко. А высокопоставленный источник при королевской семье и вовсе рассказал Ричарду Кею из Daily Mail историю о том, что в ночь смерти королевы принц Гарри не встречался с отцом и братом в Балморале.

Вместо того, чтобы присоединиться к своему отцу, королю Чарльзу III, и старшему брату в Биркхолле, Гарри остался в Балморале с другими детьми королевы – принцами Эндрю и Эдвардом и принцессой Анной.

"Той ночью в королевском поместье было организовано два ужина, и было четкое разделение: один был для нового короля и его наследника, другой – для остальных членов семьи", – сказал инсайдер.

В день смерти королевы принц Гарри должен был выступить в Лондоне на церемонии вручения наград Wellchild Awards, но в срочном порядке отменил свою речь и отправился в Балморал, однако уже не застал бабушку в живых. Он приехал через час после того, как смерть Ее Величества была официально подтверждена.

Еще один королевский источник сообщил изданию Telegraph, что принц Уильям и Кейт, принцесса Уэльская, считают, что "в центре внимания должен быть исключительно этот период глубокого траура и ничего больше. В центре внимания должна быть только его покойная бабушка".

По информации СМИ, принц Уильям первым сделал шаг к примирению с братом в память о бабушке, и Гарри, поступившись своей гордостью, принял "оливковую ветвь". Однако источники предполагают, что совместному выходу "четверки" предшествовали долгие переговоры, которые задержали прибытие Сассексов как минимум на 45 минут.

Идя к Виндзорскому замку, ворота которого были устланы цветами, пары держались отдельно. Уильям и Кейт разговаривали с людьми на одной стороне дороги, а Гарри и Меган – на другой.

В последний раз братья с супругами появлялись вместе на публике после Дня Содружества 9 марта 2020 года.

Напомним, гроб с телом королевы Елизаветы II увезли из Балморала в Эдинбург, после чего его доставят в Лондон.