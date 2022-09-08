Меган Маркл и принц Гарри отменили выступление в Лондоне из-за состояния королевы

В Букингемском дворце говорят, что "надо готовиться к худшему".

Меган Маркл и принц Гарри, которые должны были в рамках своего европейского турне появиться в Лондоне на церемонии вручения наград WellChild, отменили выступление и срочно выехали в Балморал, где сейчас находится королева Елизавета II, из-за слухов о ее ухудшившемся состоянии, сообщает Hello. На мероприятии герцоги Сассекские собирались почтить память самых вдохновляющих детей и молодых людей, которые в настоящее время борются с серьезными или сложными проблемами со здоровьем.

Новости об отмене участия Гарри и Меган появились на фоне растущих опасений за здоровье монарха. В четверг утром официальный представитель заявил:

"После дальнейшего обследования этим утром врачи королевы обеспокоены состоянием здоровья Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в комфорте и находится в Балморале".

Члены королевской семьи были проинформированы о развитии событий, поскольку принц Уильям, герцог и герцогиня Корнуольские отправились в замок Балморал.

Опасения за здоровье королевы возникли во вторник во время встречи 96-летней королевы с новым премьер-министром Лиз Трасс. Помимо того, что она опиралась на трость, королевские поклонники быстро заметили значительный синяк на ее руке.

Тем временем в Букингемском дворце отменили смену караула.

Корреспондент BBC вышел в эфир в черном костюме, а шапка официального сайта информаггентства также сменила цвет с красного на черный. Приближенные к короне журналисты сообщают, что представителям СМИ дали указание ожидать получения особо важного известия.

"Надо готовиться к худшему", — передает корреспондент BBC из пула британской короны.