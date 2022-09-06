С тростью и в домашней кофте. Почему Елизавета II встретилась с Лиз Трасс не в Лондоне

Врачи рекомендовали королеве воздержаться от путешествий на большие расстояния, поэтому Лиз Трасс и Борис Джонсон прилетели к монарху сами.

Впервые в истории правления королевы Елизаветы II она назначила нового премьер-министра Лиз Трасс не в Букингемском замке или Виндзоре, а в своем шотландском поместье Балморал в Абердиншире, где проводит традиционный ежегодный отпуск. Все дело в том, что врачи не рекомендовали монарху, у которой наблюдаются проблемы со здоровьем и мобильностью, путешествовать, сообщают иноСМИ.

На снимке, опубликованном на официальной странице Букингемского дворца, королева запечталена во время встречи с новым главой правительства в гостиной замкаl с зеленым ковром, в которой есть подходящие зеленые диваны, тканевое кресло с узором в виде листьев, открытый огонь и несколько старинных картин на лошадиную тематику на стенах.

На Ее Величестве очень скромная, практически домашняя одежда: юбка в клетку, светлая блуза, поверх которой она надела светло-серую кофту. Королева опирается на трость.

"Сегодня королева приняла в аудиенции достопочтенного члена парламента Элизабет Трасс и попросила ее сформировать новую администрацию. Мисс Трасс приняла предложение Ее Величества и пожала руку после ее назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", – говорится в подписи к снимку.

Королева появилась перед камерами впервые с 21 июля, когда ее заметили прибывающей в Балморал.

47-летняя Трасс стала третьей женщиной-премьер-министром в британской истории после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. По этому поводу Букингемский дворец сделал еще одну публикацию, состоящую из фотографий, где королева назначает премьер-министров. На снимках можно увидеть Уинстона Черчилля, Маргарет Тэтчер, Дэвида Кэмерона, Бориса Джонсона. Отставку последнего королева тоже приняла сегодня.

Трасс и Джонсон проделали путь в 750 с лишним километров из Лондона в Балморал, причем прилетели туда каждый на своем самолете, как того требуют правила безопасности. Аналогичные рекомендации действуют для высокопоставленных членов королевской семьи, которые всегда путешествуют порознь.

Трасс въехала в частное шотландское поместье королевы на машине с шофером вместе со своим мужем Хью О'Лири, через день после того, как ее объявили победителем в конкурсе лидеров тори. Ее приветствовали личный секретарь королевы сэр Эдвард Янг и ее подполковник Том Уайт.

Трасс стала 15-м премьер-министром при королеве, хотя раньше сама же призывала к отмене монархии. Будучи 19-летней студенткой, выступая на конференции либерал-демократов 1994 года, она заявила:

"Мы не верим, что люди рождены, чтобы править", и сказала, что запросила мнение общественности, которая сказала ей: "Отмените их, с нас достаточно".

Позже, превратясь в зрелого политика, Трасс говорила:

"Я начала больше понимать, почему Британия добилась успеха, и частью нашего успеха является конституционная монархия, поддерживающая свободную демократию".

Королева и Трасс несколько раз встречались друг с другом, в том числе в Виндзорском замке в октябре прошлого года. В качестве министра иностранных дел Трасс встретилась с монархом, когда королева приветствовала гостей на приеме Global Investment Summit для миллиардеров, лидеров бизнеса, политиков и технологических предпринимателей.

Также они встречались на заседаниях Тайного совета.

Напомним, королеве в Балморал привезли электрическую коляску и ортопедический матрас.