Із тростиною та в домашній кофті. Чому Єлизавета II зустрілася з Ліз Трасс не в Лондоні

Лікарі рекомендували королеві утриматися від подорожей на великі відстані, тому Ліз Трасс і Борис Джонсон прилетіли до монарха самі.

Уперше в історії правління королеви Єлизавети II вона призначила нового прем'єр-міністра Ліз Трасс не в Букінгемському замку або Віндзорі, а у своєму шотландському маєтку Балморал в Абердінширі, де проводить традиційну щорічну відпустку. Справа в тому, що лікарі не рекомендували монарху, у якої спостерігаються проблеми зі здоров'ям і мобільністю, мандрувати, повідомляють іноЗМІ.

На знімку, опублікованому на офіційній сторінці Букінгемського палацу, королева захоплена під час зустрічі з новою главою уряду у вітальні замку із зеленим килимом, у якій є відповідні зелені дивани, тканинне крісло з візерунком у вигляді листя, відкритий вогонь і кілька старовинних картин на кінську тематику на стінах.

На Її Величності дуже скромний, практично домашній одяг: спідниця в клітинку, світла блуза, поверх якої вона одягла світло-сіру кофту. Королева спирається на тростину.

"Сьогодні королева прийняла на аудієнції високоповажну членкиню парламенту Елізабет Трасс і попросила її сформувати нову адміністрацію. Міс Трасс прийняла пропозицію Її Величності й потиснула руку після її призначення прем'єр-міністеркою та першим лордом казначейства", — йдеться в підписі до знімку.

Королева з'явилася перед камерами вперше з 21 липня, коли її помітили, коли вона прибувала в Балморал.

47-річна Трасс стала третьою жінкою-прем'єр-міністром у британській історії після Маргарет Тетчер і Терези Мей. Із цього приводу Букінгемський палац зробив ще одну публікацію з фотографій, де королева призначає прем'єр-міністрів. На знімках можна побачити Вінстона Черчилля, Маргарет Тетчер, Девіда Кемерона, Бориса Джонсона. Відставку останнього королева теж ухвалила сьогодні.

Трасс і Джонсон подолали шлях 750 із лишком кілометрів з Лондона в Балморал, причому прилетіли туди кожен на своєму літаку, як того вимагають правила безпеки. Аналогічні рекомендації діють для високопоставлених членів королівської сім'ї, які завжди подорожують порізно.

Трасс в'їхала в приватний шотландський маєток королеви на машині з шофером разом зі своїм чоловіком Г'ю О'Лірі, через день після того, як її оголосили переможицею в конкурсі лідерів торі. Її вітали особистий секретар королеви сер Едвард Янг і її підполковник Том Вайт.

Трасс стала 15-им прем'єр-міністром при королеві, хоча раніше сама закликала до скасування монархії. Будучи 19-річною студенткою, виступаючи на конференції ліберал-демократів 1994 року, вона заявила:

"Ми не віримо, що люди народжені, щоб правити, — і сказала, що запитала думку громадськості, яка сказала їй: — Скасуйте їх, з нас достатньо".

Пізніше, перетворившись на зрілого політика, Трасс казала:

"Я почала більше розуміти, чому Британія досягла успіху, і частиною нашого успіху є конституційна монархія, яка підтримує вільну демократію".

Королева та Трасс кілька разів зустрічалися одна з одною, у тому числі у Віндзорському замку в жовтні минулого року. Як міністерка закордонних справ Трасс зустрілася з монархом, коли королева вітала гостей на прийомі Global Investment Summit для мільярдерів, лідерів бізнесу, політиків і технологічних підприємців.

Також вони зустрічалися на засіданнях Таємної ради.

Нагадаємо, королеві в Балморал привезли електричний візок і ортопедичний матрац.