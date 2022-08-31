У Балморал привезли електричний візок та ортопедичний матрац для Єлизавети II

По території Балморала королева пересувається на багі для гольфу.

Здоров'я 96-річної королеви Єлизавети II продовжує бажати кращого і щоб зробити свої будні максимально комфортними, монарх вдається до допомоги. По замку в Балморалі вона пересувається на електричному візку, а спить на водному ортопедичному матраці. І те, й інше їй привезли в Шотландію ще в липні, коли королева приїхала туди на традиційні канікули, пише Daily Mail.

За словами оглядача таблоїда Ефраїма Хардкасла, перед прибуттям монарха в замок великий фургон доставив деякі "зручності", враховуючи електричну коляску та спеціальне ортопедичне ліжко з резиденції Її Величності у Віндзорі.

Також королева для пересування по території маєтку використовує багі для гольфу. Вперше вона була помічена на ньому на початку цього року, коли відвідала Квіткову виставку в Челсі. Ціна багі — 62 тисячі фунтів стерлінгів. Він виготовлений данським виробником Garia та має низку високоякісних доповнень.

[ + – ] Королева в багі для гольфу Фото: Getty Images

Чотиримісний транспортний засіб має запас ходу 50 миль і може розвивати швидкість до 43 миль на годину. Повідомляється, що на борту є мінібар для тривалих поїздок по території замку.

Багі оснащений 10,1-дюймовим екраном поруч із кермовим колесом для карт та оновлень погоди, а також дверима "погодної огорожі", 14-дюймовими легкосплавними дисками, динаміками Bluetooth, обігрівом лобового скла та підсклянниками.

У Балморалі монарх перебуватиме до кінця жовтня, проте наступного тижня з'явиться на публіці, щоб призначити нового прем'єр-міністра.

Зараз королева насолоджується проведенням часу в колі своєї сім'ї. Принц Чарльз, принц Едвард, леді Луїза і сер Тім Лоуренс зараз теж у Балморалі й були сфотографовані на вихідних у церкві в Краті Кірк. Також там досі гостять герцоги Кембриджські з дітьми.

Нагадаємо, діти Кейт Міддлтон і принца Вільяма підуть у нову школу. Вона славиться своїми зручностями і популярна серед багатих британців.