У новій школі дітей Кейт Міддлтон і принца Вільяма є кролики, кури та свині

Окрім латині й точних наук, діти вивчатимуть бджільництво та проводитимуть час із тваринами.

Нещодавно принц Вільям, Кейт Міддлтон і троє їхніх дітей переїхали у Віндзор. Кембриджі житимуть у відносно скромному котеджі Adelaide Cottage неподалік будинку королеви у Віндзорському замку, а їхні спадкоємці — принц Джордж, принцеса Шарлотта й принц Луї — підуть у школу Ламбрук за 15 хвилин їзди від території замку.

У цьому дорогому навчальному закладі є безліч крутих зручностей, які сподобаються школярам. Але найдивовижніше, що можна було очікувати від нової школи, — там є живий куточок із кроликами, курями, свинями та навіть бджолами.

Як пише Marieclaire, у вільний від навчання час діти можуть відвідувати тварин, гладити їх і доглядати їх.

Постійна близькість до чарівних пухнастиків — далеко не єдиний привілей у Ламбруку.

У школярів є величезна територія розміром 52 акри, якою вони можуть гуляти, а також басейн, поле для гольфу, танцювальна студія та студія мистецтв. У Ламбруку суворі правила та важка навчальна програма — наприклад, діти з п'ятого класу вивчають латину.

Однак, крім наук, маленькі Кембриджі зможуть освоїти такі різноманітні навички як бджільництво, гра в крикет і кулінарія.

Як відомо, діти Кембриджів люблять спорт. Старшому синові принца Вільяма Джону подобається теніс, а його сестрі принцесі Шарлотті — футбол. У цьому вони, безумовно, схожі на своїх батьків, оскільки Вільям регулярно грає в поло, а Кейт Міддлтон любить теніс. Також обидва високопоставлені члени королівської сім'ї є покровителями спортивних організацій.

Також відомо, що Шарлотта захоплюються фотографією та любить малювати. Художні нахили дівчинка, напевно, успадкувала від своєї мами, яка вивчала історію мистецтва та пристрасно захоплювалася фотографією. Кейт Міддлтон досі не залишила своєї хобі. Кожного дня народження дітей вона робить їхні портрети, а також іноді фотографує інших членів королівської родини.

Фокус раніше писав про те, що сім'я Кембриджських прибула в Шотландію, щоб провести тут останні тижні літа з дітьми, проте подружжя прибуло окремо. Кейт Міддлтон прилетіла економ-класом разом із семирічної принцесою Шарлоттою та чотирирічним принцом Луї.