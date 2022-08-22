Кейт Міддлтон прилетіла до Шотландії економкласом окремо від чоловіка

Що стало причиною роздільного прибуття подружжя до Балморалу, достеменно невідомо.

Сім'я герцогів Кембриджських прибула до Шотландії, щоб провести тут останні тижні літа з дітьми, проте подружжя прибуло окремо, повідомляє Hello.

40-річну Кейт Міддлтон помітили виходить із літака, в якому вона, за словами очевидців, летіла в економкласі разом із семирічною принцесою Шарлоттою та чотирирічним принцом Луї. Попутники герцогині зазначають, що у літаку, що прямував до Шотландії, дружину принца Вільяма супроводжували, окрім дітей, нянька та охорона. Вона привітно усміхалася пасажирам, які впізнали її, проте ніхто на борту не фотографував герцогиню.

"Просто мама везла дітей у відпустку до бабусі, але на борту був галас", – кажуть ті, хто летів разом із членом королівської родини.

Для перельоту Кейт одягла практичний та вишуканий ансамбль. На ній була льняна спідниця-міді кольору шавлії та блейзер кольору хакі. Волосся герцогині було розпущене, а образ завершувала кремова сумка через плече.

Принцеса Шарлотта летіла в квітковій сукні з довгими рукавами, а її волосся було заплетене в коси. Принц Луї йшов поряд з матір'ю у темно-синіх шортах та синій сорочці.

Принц Вільям разом зі старшим сином Джорджем прибули окремо. Чому подружжя розділилося, невідомо. Цілком можливо, що герцог Кембриджський все ж таки вирішив прислухатися до своєї бабусі, яка просила не літати всім членам сім'ї одним бортом, побоюючись аварії та загибелі родичів, що може спричинити кризу монархії.

На ігри Співдружності Кейт також приїхала одна потягом, тоді як принц Вільям з Шарлоттою прилетіли на гелікоптері, причому керував повітряним судном сам спадкоємець престолу.

У Балморал Кембриджі вирушають всією родиною, щоб провести час із королевою, яка любить відпочивати у цій резиденції. Протягом кількох десятиліть королівська сім'я проводила тут відпустку відтоді, як королева Вікторія придбала маєток, і Її Величність наслідувала її приклад, відвідуючи замок як молода принцеса, молода матір, а потім як монарх.

Гарний маєток займає площу близько 50 000 акрів і може похвалитися краєвидом, що захоплює дух з горами, річками, озерами, лісами і садами, тому не дивно, що члени королівської родини люблять приїжджати до нього зі своїми дітьми в серпні.

Нагадаємо, що вказує на можливе розлучення в майбутньому принца Вільяма та Кейт Міддлтон.