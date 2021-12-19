Королева налякана. Єлизавета II висунула вимогу принцу Вільяму через страх за його життя

Королева "не може спати ночами" через те, що принц Вільям з дружиною та дітьми літають на гелікоптері за несприятливої погоди.

95-річна британська королева Єлизавета II "кілька разів розмовляла" з 39-річним Вільямом, вимагаючи від нього "припинити літати самому, особливо в негоду" на тлі побоювань, що нещасний випадок може загрожувати лінії наступності, повідомляє The Sun з посиланням на свої джерела. близькі до монарха.

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"Її Величність сказала близьким друзям і придворним, що хотіла б, щоб Вільям перестав літати, особливо в погану погоду, оскільки гелікоптери – не дуже безнечний вид транспорту. Це не дає королеві спати ночами, і вона, зрозуміло, дуже стурбована. Вона знає, що Вільям – здібний пілот, але думає, що всі п'ятеро (Вільям, Кейт і троє їхніх дітей) ризикують, продовжуючи літати разом, і не може уявити, що станеться. Це викликало б конституційну кризу", – цитує видання слова інсайдера .

Королева сказала Вільяму, що стурбована тим, що, хоч би яким хорошим він був як пілот, погана погода і нещасні випадки можуть статися будь-якої миті. Зараз вона дуже задоволена тим, як старший онук та його дружина поводяться, та спокійна за майбутнє монархії.

[ + – ] Королівський протокол раніше забороняв спадкоємцям престолу літати одним рейсом Фото: Фото: marieclaire.ru

"Вона думає, що майбутнє у них біля керма після Чарльза світле, але якщо з ним та його сім'єю щось трапиться, то про це доведеться забути", – додало джерело.

До 2013 року, згідно з королівським протоколом, двом спадкоємцям престолу літати разом категорично заборонялося, щоб у разі аварії та загибелі когось із них залишився той, хто стане наступним монархом. Але ці правила були пом'якшені з народженням дітей Вільяма, що дозволяє молодій сім'ї проводити більше часу разом. Коли принцу Джорджу виповнилося лише дев'ять місяців, він разом із батьками полетів до Австралії одним рейсом.

Вільям, Кейт та їхні діти ділять свій час між Кенсінгтонським палацом у Лондоні та Анмер-Холлом у Норфолку й регулярно літають 115 миль між двома резиденціями. Найчастіше сім'я Вільяма долає цей шлях із пілотом та екіпажем, але іноді Вільям сам сідає за штурвал гвинтокрила.

Герцог Кембриджський – професійний пілот, який служив у Королівських військово-повітряних силах, виконував обов'язки пошуково-рятувального пілота у RAF Valley на острові Англсі у Північному Уельсі та службі швидкої медичної допомоги Східної Англії.

[ + – ] Герцог Кембриджський – професійний пілот Фото: Getty Images

Вважається, що зараз його сім'я шукає будинок у Віндзорі, щоб уникнути регулярних польотів на гелікоптері.

Нагадаємо, герцоги Кембриджські поділилися новим різдвяним фото всієї родини. Знімок було зроблено у Йорданії, де вони відпочивали на початку 2021 року.