Принц Вільям і Кейт Міддлтон представили різдвяну листівку із зображенням своєї сім'ї

Знімок був зроблений у Йорданії на початку цього року, коли принц Вільям із усією сім'єю літав до цієї країни. Свого часу Кейт прожила тут майже три роки.

Герцоги Кембриджські опублікували традиційну різдвяну листівку, де позують разом із усіма своїми дітьми: принцами Джорджем і Луї та принцесою Шарлоттою.

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Знімок було зроблено під час подорожі королівських осіб до Йорданії на початку 2021 року.

На знімку Кейт – у довгій сукні кольору хакі на ґудзиках із рукавами три чверті. Вона сидить, поклавши руку чоловіку на коліно, а іншою обіймає восьмирічного Джорджа ліворуч від неї. Принц Вільям посміхається в камеру у футболці-поло такого ж кольору та світлих шортах. Його рука — на коліні дружини, що є рідкісним проявом ніжності подружжя на публіці.

Принцеса Шарлотта має дорослий вигляд у вбранні в дрібну клітку. Принц Джордж позує в камуфляжній футболці та сірих шортах, а принц Луї сидить, схрестивши ноги спереду, у смугастій футболці.

"Раді поділитися новою фотографією сім'ї, яка зображена на різдвяній листівці цього року", – йдеться в підписі до фото.

Йорданія має особливе значення для Кейт, яка провела частину свого дитинства в країні, де її батько працював диспетчером рейсів British Airways.

Принц Вільям відвідав Йорданію в липні 2018 року, невдовзі після народження їхнього сина Луї. Під час поїздки він відвідав місце, де Кейт позувала для фотографії зі своїм батьком і сестрою Піппою, ще зовсім маленькою, і сфотографувався там.

[ + – ] Майкл Міддлтон із дочками Кейт і Піппою в Йорданії Фото: Соцсети

"Моя дружина Кетрін дуже шкодує, що вона не може бути тут зі мною так скоро після народження нашого сина Луї, але її сім'я дуже тепло згадує ті майже три роки, які вона провела тут у дитинстві, коли її батько працював для British Airways в Аммані. Досвід Кетрін не унікальний – взаємообмін між нашими країнами реальний і глибокий: робота, навчання, туризм, сімейні зв'язки. Наші історичні зв'язки та дружба виявляються в житті тисяч людей, які вважають обидві країни своїм домом", – поділився тоді герцог Кембриджський.

Тоді ж він розповів про свій намір повернутися зі своїми дружиною та дітьми сюди в майбутньому, що й зробив через три роки. Подробиці про те, коли саме відбулася поїздка, не розголошуються.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям поспілкувалися на концерті різдвяних колядок у Вестмінстерському Абатстві з семирічним хлопчиком, який втратив обидві ноги, але зумів зібрати на благодійність понад півтора мільйона фунтів стерлінгів.