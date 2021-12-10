Принц Уильям и Кейт Миддлтон представили рождественскую открытку с изображением своей семьи

Снимок был сделан в Иордании в начале этого года, когда принц Уильям со всей семьей летал в эту страну. В свое время Кейт прожила здесь почти три года.

Герцоги Кембриджские опубликовали традиционную рождественскую открытку, на которой позируют вместе со всеми своими детьми: принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

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Снимок был сделан во время путешествия королевских особ в Иорданию в начале 2021 года.

На снимке Кейт – в длинном платье цвета хаки на пуговицах с рукавами три четверти. Она сидит, положив руку супругу на колено, а другой обнимает восьмилетнего Джорджа слева от нее. Принц Уильям улыбается в камеру в футболке-поло такого же цвета и светлых шортах. Его рука – на колене жены, что является редким проявлением нежности супругов на публике.

Принцесса Шарлотта выглядит взрослой в наряде в мелкую клетку. Принц Джордж позирует в камуфляжной футболке и серых шортах, а принц Луи сидит, скрестив ноги спереди, в полосатой футболке.

"Рады поделиться новой фотографией семьи, которая изображена на рождественской открытке в этом году", – говорится в подписи к фото.

Иордания имеет особое значение для Кейт, которая провела часть своего детства в стране, где ее отец работал диспетчером рейсов British Airways.

Принц Уильям посетил Иорданию в июле 2018 года, вскоре после рождения их сына Луи. Во время поездки он посетил место, где Кейт позировала для фотографии со своим отцом и сестрой Пиппой, будучи еще совсем маленькой, и сфотографировался там.

[ + – ] Майкл Миддлтон с дочерьми Кейт и Пиппой в Иордании Фото: Соцсети

"Моя жена Кэтрин очень сожалеет, что она не может быть здесь со мной так скоро после рождения нашего сына Луи, но ее семья очень тепло вспоминает те почти три года, которые она провела здесь в детстве, когда ее отец работал. для British Airways в Аммане. Опыт Кэтрин не уникален – взаимообмен между нашими странами реальный и глубокий: работа, учеба, туризм, семейные связи. Наши исторические связи и дружба проявляются в жизнях тысяч людей, которые считают обе страны своим домом", – поделился тогда герцог Кембриджский.

Тогда же он рассказал о своем намерении вернуться со своими женой и детьми сюда в будущем, что и сделал три года спустя. Подробности о том, когда именно состоялась поездка, не разглашается.

Напомним, Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались на концерте рождественских колядок в Вестминстерском Аббатстве с семилетним мальчиком, потерявшим обе ноги, но сумевшем собрать на благотворительность более полутора миллиона фунтов стерлингов.