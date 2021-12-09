Безногий ребенок впечатлил Кейт Миддлтон и принца Уильяма силой духа (фото, видео)

Тони за свою короткую жизнь уже успел сделать столько добра, что на такое способен не каждый взрослый и здоровый человек.

Семилетний Тони Хаджелл, который присутствовал на съемках ежегодного рождественского концерта Together at Christmas в Вестминстерском аббатстве с участием герцогов Кембриджских, буквально покорил сердца наследника престола и его жены своей стойкостью, смелостью и оптимизмом, и это – несмотря на то, что в младенчестве лишился обеих ног, пишет Daily Mail.

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В 2014 году, когда мальчику был всего 41 день, его доставили в больницу с ужасными травмами. У него диагностировали полиорганную недостаточность и сепсис, который развился из-за вывиха лодыжки и перелома ног в восьми местах. Врачи почти шесть недель боролись за его жизнь.

[ + – ] Тони Хаджелл в больнице Фото: Dailymail.co.uk

Ребенка покалечили его родители, Джод Симпсона и Тони Смит. Они утверждали, что травмы были результатом "ужасной аварии". Однако позже выяснилось, что увечья – их рук дело. При этом они 10 дней продержали сына дома, прежде, чем отвезти его в больницу. Там они всячески препятствовали лечению ребенка, пока служба защиты детей не лишила их прав на малыша и возбудила дело против них, которое затем закрыли из-за отсутствия доказательств.

Однако Паула и Марк Хаджеллы, которые, узнав о ребенке, буквально поселились в больнице и твердо решили усыновить его, подали прошение в полицию и своему местному комиссару по уголовным делам, в результате чего Смит и Симпсон были обвинены в жестоком обращении с ребенком и заключены в тюрьму в феврале 2018 года на 10 лет.

Через четыре месяца после того, как Тони попал в больницу, Хаджеллы усыновили его, несмотря на то, что у них есть еще семь детей: 32-летний Бен, 30-летний Райан, 27-летняя Хлоя, 20-летний Кайл, 15-летняя Джессика, 14-летний Джейден и 9-летняя Лейси.

[ + – ] Маленький Тони покорил сердца британцев Фото: Getty Images

Врачи не смогли спасти ребенку ноги, несмотря на трехлетние усилия, и в 2017-м Тони ампутировали обе ноги выше колена. Сейчас мальчик учится ходить на протезах без костылей, которые ему сделали в начале этого года. Несмотря на свое состояние, он – очень активный ребенок, который любит жизнь и старается не отставать от своих сверстников.

Закон Тони

В свою очередь приемные родители сделали все, чтобы добиться более сурового наказания для тех, кто издевается над детьми. И им это удалось! Именем Тони названа поправка к законопроекту о полиции, преступности, приговорах и судах, которая вводит более строгие наказания за жестокое обращение с детьми. За нее в британском правительстве проголосовали 30 ноября 2021 года. Поправка увеличит максимальное наказание за причинение или допущение серьезного физического вреда ребенку с 10 до 14 лет, а в случае смерти ребенка – до пожизненного срока.

Приглашение на мероприятие, организованное герцогиней Кембриджской в Весминстерском аббатстве, пришло после того, как Кейт была впечатлена благотворительностью Тони в 2020 году, когда он собрал более 1,5 миллиона фунтов стерлингов для Лондонской детской больницы Эвелины, официальной покровительницей которой Кэтрин является. Именно там ребенка спасли и дали ему шанс на нормальную жизнь.

[ + – ] Тони прошел 10 км ради благотворительной помощи больнице, где ему спасли жизнь

Изначально Тони намеревался собрать 500 фунтов стерлингов, пройдя 10 км за 30 дней после того, как его вдохновил сэр капитан Том Мур, который собрал более 33 миллионов фунтов стерлингов, гуляя на своем заднем дворе. Но невероятные усилия мальчика покорили сердца десятков тысяч людей: всего за месяц для лондонской детской больницы Эвелины была собрана ошеломляющая сумма в 1 073 121 фунт стерлингов, а общая сумма пожертвований превысила 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Письмо герцогини

Герцогиня Кембриджская написала Тони после того, как он завершил свою акцию в 2020 году.

[ + – ] Письмо герцогини Кембриджской Фото: Tony Hudgell Foundation

"Я шлю тебе мои поздравления после твоих замечательных усилий по сбору средств в прошлом месяце для детской больницы Эвелины. Было приятно услышать, как ты был вдохновлен историей капитана сэра Тома. Я очень впечатлена тем, что ты продолжил работу даже после достижения своей цели в 10 км! Я знаю, что Эвелина высоко оценила твои усилия, и мы все так гордимся твоими достижениями. Я надеюсь, что тебе удастся хорошо отдохнуть перед тем, как отправиться в следующее приключение – каким бы оно ни было!", – говорилось в письме.

Приемная мать была с Тони, когда к ним подошли Кейт и Уильям.

[ + – ] Герцоги Кембриджские были впечатлены стойкостью семилетнего ребенка

"Тони понятия не имеет о влиянии или величии, которое в нем есть. Герцог и герцогиня Кембриджские были поистине невероятны с ним. Они болтали с нами обоими целую вечность. Поистине волшебный вечер", – написала Паула в соцсети.

Концерт Together at Christmas будет показан на телеканале ITV 23 декабря, в канун католического Рождества. Кейт Миддлтон стала не только его почетной гостьей, но и ведущей. Кроме нее с супругом, на нем присутствовали графиня Софи Уэссекская, Зара и Майк Тиндалл, принцессы Беатрис и Евгения, а также семья Кейт Миддлтон.: родители, сестра Пиппа, брат Джеймс с женой.

Напомним, Кейт появилась на мероприятии вместе с супругом. На ней было роскошкое красное пальто-платье.