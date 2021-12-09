Урок стиля от Кейт Миддлтон: с чем сочетать красное платье-пальто

Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались в Вестминстерском аббатстве с людьми, которые проявили стойкость и самоотверженность во времена пандемии.

Герцог и герцогиня Кембриджские дали старт череде рождественских мероприятий и посетили богослужение в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, пишет Vogue.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Во время службы присутствующие пели рождественские гимны. На нее были приглашены как отдельные люди, так и целые организации, которые поддерживали свои сообщества на протяжении всей пандемии. С такой инициативой выступила Кейт Миддлтон, собрав под одной крышей волонтеров, активистов, детей, в том числе и с инвалидностью.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская

Герцогиня Кембриджская появилась на службе в роскошном красном платье-пальто от своего любимого дизайнера Catherine Walker с бантом на воротнике. Как известно, Кэтрин пытает особую любовь к пальто именно такого фасона и выглядит в них просто роскошно. В этот раз образ она дополнила красными туфлями-лодочками от Gianvito Rossi и парой сережек с подвесками из коллекции драгоценностей королевы Елизаветы II. Ее волосы были распущены и завиты в крупные локоны. В Руках она держала красный клатч.

Принц Уильям надел черный костюм с красным галстуком, который перекликался с нарядом герцогини Кембриджской.

"Какой особенный вечер – увидеть столько знакомых лиц, а также встретить вдохновляющих людей, которые за последнее время сделали все возможное для своего сообщества. По всей стране эти организации и незамеченные герои сплотились и своими добрыми действиями помогали другим перед лицом чрезвычайных проблем", – говорится на странице герцогов Кембриджских.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям в Вестминстерском аббатстве

Отметим, что с наступлением холодов Кейт Миддлтон уже не раз демонстрировала, как носить пальто и с чем его сочетать. Герцогиня выбирает этот предмет верхней одежды по фигуре, подчеркивая тонкую талию, и отдает предпочтения ярким, но сдержанным цветам. Например, она появлялась на публике в пальто оттенка морозной розы, а также в синем приталенном пальто.