Экономная герцогиня. Топ-7 выходов Кейт Миддлтон в одних и тех же вещах

Кейт Миддлтон неоднократно позволяла себе появляться на публике в одежде, которую раньше уже надевала. Причем это касается не только повседневных нарядов, но и туалетов от-кутюр.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин – признанная икона стиля не только в Великобритании, но и во всем мире. Жена наследника британского престола не только умеет с достоинством носить наряды как от дизайнеров, так и из масс-маркета, но и надевает их по нескольку раз, придавая им каждый раз новое прочтение. Фокус собрал самые заметные повторы Кейт Миддлтон в статусе супруги принца Уильяма.

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Светло-лавандовое платье от Alexander McQueen

В 2011 году Кейт вышла на красную ковровую дорожку церемонии награждения BAFTA в Лос-Анджелесе в светло-лавандовом платье от Alexander McQueen из последней коллекции прет-а-порте дизайнера. Шифоновый наряд с многослойной юбкой в пол герцогиня тогда дополнила бриллиантовым браслетом, серебряными босоножками от Jimmy Choo в пол и мерцающим поясом, а также клатчем в тон.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям на церемонии BAFTA 2011 Фото: Getty Images

Спустя 10 лет, в 2021 году, герцогиня то же платье надела на церемонию награждения The Earthshot Prize, проходившей в Alexandra Palace в Лондоне.

[ + – ] Кейт Миддлтон Фото: The Earthshot Prize/Twitter

Изумрудное платье от Jenny Packham

18 ноября этого года герцогиня вместе с мужем посетила представление Royal Variety в Королевском Альберт-Холле. На мероприятие она надела длинное зеленое платье с пайетками и кристаллами, облегающее фигуру, от своего любимого дизайнера и автора ее "золотого" платья Jenny Packham. Под него герцогиня обула зеленые замшевые туфли-лодочки а в качестве аксессуаров, кроме знаменитого кольца с сапфиром, на ней были золотые серьги от Missoma за 125 фунтов стерлингов. В руках она держала простой зеленый клатч Jenny Packham, изготовленный на заказ, который дополнял ее наряд.

[ + – ] Кейт Миддлттон в наряде от Jenny Packham

В 2019 году Кейт Миддлтон уже появлялась в этом наряде. Платье она надевала во время турне по Пакистану, в которое отправилась с принцем Уильямом.

[ + – ] Герцоги Кембриджские во время турне по Пакистану Фото: Getty Images

Бордовое пальто от Catherine Walker

Герцогиня Кембриджская славится своей любовью к платьям-пальто, которые идеально подчеркивают ее фигуру и уже стали фирменной фишкой герцогини. Как и дизайнерские наряды, Кейт надевает их по несколько раз. Так, в длинном бордовом двубортном пальто жена принца Уильяма посетила службу в честь Дня Содружества 9 марта 2020 года, дополнив образ подходящими туфлями на каблуках, бархатным клатчем и шляпой, украшенной цветами.

[ + – ] Кейт Миддлтон и принц Уильям, День Содружества 2020 Фото: Getty Images

В 2018 году в этом же пальто герцогиня была на рождественской службе вместе с другими членами королевской семьи, в том числе Меган Маркл и принцем Гарри.

[ + – ] Кейт Миддлтон, 2018 год Фото: Getty Images

Платье-миди от Barbara Casasola

Белое в тонкую полоску платье с открытыми плечами от Barbara Casasola герцогиня Кембриджская надевала на гала-ужин британской благотворительной организации Action on Addiction 12 июня 2019 года. Тогда она дополнила наряд серебристыми туфлями-лодочками и таким же клатчем.

[ + – ] Кейт Миддлтон 2019 Фото: Getty Images

В этом же наряде она посетила церемонию вручения призов Художественного фонда "Музей года" 6 июля 2016 года. К платью Кейт обула бежевые босоножки на каблуке и взяла клатч, в точности повторяющий цвет и узор на ее платье.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская, 2016 Фото: Getty Images

Голубое пальто от Alexander McQueen

Голубое пальто от Alexander McQueen – одно из самых любимых в гардеробе герцогини Кембриджской. Последний раз в нем она появлялась в 26 сентября 2019 года. Впервые Кейт Миддлтон надела это пальто 7 февраля 2016 года, после чего на протяжении трех лет еще не раз красовалась в нем перед публикой.

[ + – ] Кейт Миддлтон в пальто от Alexander McQueen Фото: US Weekly

Бело-золотое платье от Alexander McQueen

На 73-ю ежегодную церемонию вручения кинопремии Британской академии кино 4 февраля 2020 года герцогиня надела бело-золотое платье от Alexander McQueen, в котором она в последний раз была на государственном ужине в Малайзии 13 сентября 2012 года.

[ + – ] Ансамбль Кейт Миддлтон на BAFTA 2020

[ + – ] Кейт Миддлтон в платье от Alexander McQueen, 2012 год Фото: Getty Images

Розовые брюки Mark & Spencer

Герцогиня Кембриджская встретилась с родителями, которым помогли сети поддержки во время пандемии Covid-19 22 сентября 2020 года, выбрав для мероприятия розовые брюки до щиколотки Mark & Spencer с белой футболкой и кроссовки.

Брюки за $59 на самом деле являются частью брючного костюма, который она в последний раз носила при посещении колл-центра лондонской службы скорой помощи в Кройдоне 19 марта 2020 года.

[ + – ] Кейт Миддлтон в сентябре и в марте 2020 года Фото: US Weekly

Напомним, Кейт Миддлтон недавно появилась на публике в пальто оттенка морозной розы. Недавно мы также рассказывали о двойнике герцогини Кембриджской, которая сумела монетизировать свое сходство с королевской персоной.