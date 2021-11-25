Кейт Миддлтон появилась на публике в пальто оттенка морозной розы

Жена принца Уильяма выглядела ярко и свежо, показав, что и осенний образ может "цеплять" взгляд.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин продемонстрировала, что даже пасмурный день может стать ярким и запоминающимся, если подобрать правильный наряд и вооружиться хорошим настроением, пишет Hello.

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Жена принца Уильяма, которая курирует вопросы раннего развития, посетила среднюю школу Nower Hill в Харроу (Северный Лондон) и побывала на уроке естествознания в восьмом классе.

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Визит герцогини последовал после того, как в начале этого лета она запустила свой самый крупный проект на сегодняшний день — Королевский фонд раннего детства. Она стремится показать, как то, что мы переживаем в раннем детстве, формирует развивающийся мозг, поэтому позитивные отношения, окружающая среда и опыт в этот период так важны.

За последние десять лет Кейт потратила время на изучение того, как проблемы в более поздней жизни, такие как зависимость, распад семьи, плохое психическое здоровье, самоубийство и бездомность, могут иметь свои корни в самых ранних годах жизни человека, и теперь пытается донести это другим, чтобы сделать общество более здоровым путем заботы о детях.

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Кэтрин выглядела элегантно в тонком джемпере и подходящем пальто длиной чуть выше колена оттенка красной морозной розы. Образ дополняли черные брюки и такие же замшевые туфли-лодочки. Волосы герцогиня оставила распущенными и слегка завитыми в локоны.

Кейт рассказала студентам, что очень "увлечена" этим предметом.

"Я была так очарована, когда впервые узнала, как формируется мозг детей, как они развиваются и что это значит для нас, когда мы вырастем", – отметила она.

Возвращаясь к образу Кейт Миддлтон, подчеркнем, что герцогиня Кембриджская любит и умеет носить пальто, подбирая для каждого выхода максимально подходящее по стилю. Так, недавно она продемонстрировала, с чем сочетать приталенное пальто, а также показала самое модное и актуальное пальто сезона.

Ранее мы рассказывали, почему Кэтрин все чаще появляется на публике без сумочки или клатча.