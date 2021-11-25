Кейт Міддлтон з'явилася на публіці в пальті відтінку морозної троянди

Дружина принца Вільяма виглядала яскраво та свіжо, показавши, що й осінній образ може "чіпляти" погляд.

Герцогиня Кембриджська Кетрін продемонструвала, що навіть похмурий день може стати яскравим і незабутнім, якщо підібрати правильне вбрання та озброїтися гарним настроєм, пише Hello.

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Дружина принца Вільяма, яка займається питаннями раннього розвитку, відвідала середню школу Nower Hill у Герроу (Північний Лондон) і побувала на уроці природознавства у восьмому класі.

[ + – ] Кейт Міддлтон виглядала дуже елегантно під час зустрічі з вчителями та школярами

Візит герцогині відбувся після того, як на початку цього літа вона запустила свій найбільший проєкт на сьогоднішній день — Королівський фонд раннього дитинства. Вона прагне показати, як те, що ми переживаємо в ранньому дитинстві, формує мозок, що розвивається, тому позитивні стосунки, навколишнє середовище та досвід у цей період такі важливі.

За останні десять років Кейт витратила час на вивчення того, як проблеми в пізнішому житті, такі як залежність, розпад сім'ї, погане психічне здоров'я, самогубство і безпритульність, можуть мати своє коріння в ранніх роках життя людини, і тепер намагається донести це іншим, щоб зробити суспільство більш здоровим шляхом піклування про дітей.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська поспілкувалася з дітьми, розповівши їм про важливість раннього розвитку

Кетрін виглядала елегантно в тонкому джемпері та відповідному пальті завдовжки трохи вище коліна відтінку червоної морозної троянди. Образ доповнювали чорні штани та такі ж замшеві туфлі-човники. Волосся герцогиня залишила розпущеним і злегка завитим у локони.

Кейт розповіла студентам, що дуже "захоплена" цим предметом.

"Я була така зачарована, коли вперше дізналася, як формується мозок дітей, як вони розвиваються і що це означає для нас, коли ми виростемо", — зазначила вона.

Повертаючись до образу Кейт Міддлтон, підкреслимо, що герцогиня Кембриджська любить і вміє носити пальто, підбираючи для кожного виходу найкраще за стилем. Так, нещодавно вона продемонструвала, з чим поєднувати приталене пальто, а також показала наймодніше та найактуальніше пальто сезону.

Раніше ми розповідали, чому Кетрін усе частіше з'являється на публіці без сумочки чи клатчу.