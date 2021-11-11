Кейт Міддлтон показала, як носити синє приталене пальто

Герцогиня Кембриджська відвідала відкриття Галереї, присвяченої пам'яті про полеглих у Другій світовій війні в Імперському військовому музеї в Лондоні

Кейт Міддлтон знову продемонструвала бездоганний смак та почуття стилю на відкритті Галереї в Імперському військовому музеї у Лондоні. Для офіційної частини церемонії герцогиня обрала стриманий та елегантний образ. Про це пише People.

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Кет вибрала приталене синє пальто, прикрашене брошкою у вигляді червоного маку. Це популярний символ до Дня Пам'яті, коли у Великій Британії вшановують усіх загиблих у всіх війнах.

[ + – ] Кейт Міддлтон та її бачення стилю "мілітарі" Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Образ вона доповнила білою блузкою з декором, схожим на деталі від військової форми, прямими темно-синіми штанами та синіми замшевими човниками.

Коштовності герцогині ідеально підходили до обраного вбрання – сережки з сапфірами та діамантами, які підходили до її заручної каблучки.

39-річна герцогиня Кембриджська провела день із двома людьми, яких вона сфотографувала у межах проєкту зі збереження пам'яті про Голокост: Стівена Френка та Івонн Бернстайн. 2020 року Кейт зробила їхні портрети з онуками для меморіальної виставки до 75-річчя завершення Другої світової війни.

Тепер фотографії, зроблені Кейт, посіли місце серед інших знімків, які виставлені у музеї.