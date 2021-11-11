Кейт Миддлтон показала, как носить синее приталенное пальто

Герцогиня Кембриджская посетила открытие Галереи, посвященной памяти о павших во Второй мировой войне в Имперском военном музее в Лондоне

Кейт Миддлтон снова продемонстрировала безупречный вкус и чувство стиля на открытии Галереи в Имперском военном музее в Лондоне. Для официальной части церемонии герцогиня выбрала сдержанный и элегантный образ. Об этом пишет People.

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Кет выбрала приталенное синее пальто, украшенное брошью в виде красного мака. Это популярный символ ко Дню Памяти, когда в Великобритании чтят всех погибших во всех войнах.

[ + – ] Кейт Миддлтон и ее видение стиля "милитари" Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Образ она дополнила белой блузкой с декором, похожим на детали от военной формы, прямыми темно-синими брюками и синими замшевыми лодочками.

Драгоценности герцогини идеально подходили к выбранному наряду – серьги с сапфирами и бриллиантами, которые подходили к ее помолвочному кольцу.

39-летняя герцогиня Кембриджская провела день с двумя людьми, которых она сфотографировала в рамках проекта по сохранению памяти о переживших Холокост: Стивена Фрэнка и Ивонн Бернстайн. В 2020 году Кейт сделала их портреты с внуками для мемориальной выставки к 75-летию завершения Второй мировой войны.

Теперь фотографии, сделанные Кейт, заняли место среди прочих снимков, которые выставлены в музее.